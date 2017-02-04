وفاة رضيع قضى ليلة كاملة في ثلاجة الموتى وهو على قيد الحياة on February 4, 2017



توفي مساء اليوم السبت الرضيع الذي قضى ليلة البارحة ببيت الأموات في المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة في تونس ،وهي حادثة أثارت كثيرا من ردود الفعل.



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وكان والد الرضيع عاد اليوم السبت إلى المستشفى لتسلّم جثة الرضيع والقيام بمراسم الدفن، إلاّ أنّه فوجئ أثناء إخراج “جثة” ابنه من “بيت الأموات”، أنه لا يزال على قيد الحياة ”.وقال المواطن، أنّه حين قام بإعلام إدارة المستشفى بأنّ ابنه لا يزال على قيد الحياة، طلبوا منه انتظار وفاته ومن ثم دفنه، على حد تعبيره