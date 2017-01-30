بالفيديو.. ظهور أجسام غريبة على حدود الولايات المتحدة والمكسيك on January 30, 2017

نشر موقع صحيفة ” ديلى ميل ” البريطانية فيديو جديد يرصد ظهور مجموعة من الأجسام الغريبة أعلى الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إذ شوهدت سبعة أضواء غير معروفة المصدر تتمايل بشكل غريب فوق الحدود لمدة 14 دقيقة ، ووفقا للصحيفة فكان المشهد غير عادى لدرجة أنه دفع حرس الحدود للتوقف عن أداء عملهم لمشاهدته.

وتم نشر تلك اللقطات على موقع أنستجرام وحققت أكثر من 30.000 مشاهدة و 200 تعليق قبل اختفاء الفيديو من على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل غامض، وأوضح مصدر لموقع “ديلى ميل” أنه أعيد رفع الفيديو مجددا قبل إزالته للمرة الثانية، وأن الأضواء التى ظهرت فى السماء فى البداية كانت عشوائية و من ثم قامت بتشكيل مثلث، وهو الأمر الذى دفع المهتمين بالكائنات الفضائية يعتقدون أنها محاولة من الكائنات الغريبة لمراقبة كوكب الأرض.



التعليقات

كانت الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك موضوع الأخبار الساخنة فى الآونة الأخيرة بعد أن وعد الرئيس ترامب ببناء جدار بين البلدين فى مشروع قانون جديد، كما أضاف ضريبة مرور %20، وعلق الرئيس المكسيكى على هذا الموضوع أن بلده لن تدفع أى أموال لبناء جدار بين البلدين.