فيديو.. فتاة في المملكة العربية السعودية أصبحت نجمة حقيقية على شبكة الإنترنت on December 26, 2016



إيمي روكو، التي تعيش في المملكة العربية السعودية، تنشر فيديوهات تستهزئ فيها من الأفكار التي تسخر من ارتداء الفتيات ملابس تغطي الوجه كاملة.



وقالت الفتاة البالغة من العمر 22 عاما، رفضت الإفصاح عن اسمها الحقيقي، إن حلمها الكبير هو العمل في وسائل الإعلام. ففي سن الـ 18، قالت لأحد المحررين في قناة تلفزيونية إنها تريد أن تعمل في هذه القناة. فقال لها الرجل، إنها لا تستطيع العمل وهي ترتدي النقاب، فسخرت منه الفتاة ومن التفكير التقليدي الذي يسيء للمرأة المسلمة.

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