وجدا عاريين.. وفاة مصرية أثناء خيانة زوجها مع عشيقها on December 25, 2016

بعد أن أزكمت الرائحة الكريهة أنوف قاطني أحد العقارات بمنطقة المرج المصرية، عثر الجيران على جثتين شبه عاريتين لعامل وموظفة في إحدى المستشفيات الحكومية أثناء ممارستهما الرذيلة، وكان بجوارهما فحم وشيشة وأقراص مخدرة، ويُعتقد أن الفحم تَسَبّب في موتهما في الغرفة المغلقة.

وبتكثيف التحريات والتحقيقات، تَبَيّن أن المتوفيين “حسن” (29 سنة) عامل، و”ابتسام” (32 سنة) موظفة في إحدى المستشفيات الحكومية، نشأت بينهما علاقة غير مشروعة منذ فترة، وكانا يلتقيان في الشقة التي عُثر عليهما بداخلها، وكشفت التحقيقات أيضًا أن المرأة متزوجة من شخص آخر، وأم لطفلين (ولد 13 سنة، وبنت 8 سنوات).

وكشفت معاينة النيابة لشقة المتوفيين عن وجود بقايا اشتعال قطع فحم بغرفة النوم كانا يستخدمانها لتدخين “الشيشة”، وأنه بسبب إغلاق النوافذ تَسَرّب غاز ثاني أكسيد الكربون وسبّب لهما اختناقًا، كما كشفت مناظر الجثتين عن وجود تجمعات دموية على وجه المتوفيين تركت تشوهات سوداء اللون على أجسادهما، كما عثرت النيابة على عقد زواج عرفي بين المتوفيين منذ عامين، وبعض الأقراص المخدرة، وهاتفين محمولين.

واستمعت النيابة لأقوال زوج المتوفاة، الذي أكد أن زوجته كانت تُعامله بشكل سيء منذ فترة، وكانت بينهما مشاجرات بسبب أنه كان يراها تتحدث في الهاتف لفترات طويلة.

كما استمعت النيابة لأقوال سكان العقار الذين أكدوا أنهم سألوا المرأة أكثر من مرة بعد أن شاهدوها تأتي إلى شقة الشاب الأعزب؛ فزعمت لهم أنها خالته وتزوره لمساعدته في أعمال المنزل وغسيل ملابسه.

وأمرت النيابة بأخذ عينة من أحشاء المتوفيين وتحليلها، وطلب سرعة تحريات المباحث، وضبط كمية من الأقراص المخدرة وجدت داخل الشقة.

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