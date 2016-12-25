رضيعة تموت جوعًا في بنسيلفانيا الاميركية بعد مصرع والديها on December 25, 2016

لقيت رضيعة تبلغ من العمر 5 أشهر، من ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، حتفها جوعًا بعد أيام من وفاة والديها إثر تعاطيهما جرعة هيروين زائدة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم العثور على جثة الرضيعة “سمر”، وجثتي والديها “جايسون شامبرز، وتشيلسي كردارو” في مزلهم ببلدة “كارنفيل”.

وأفاد تقرير الطبيب الشرعي بأن الوالدين كانا قد توفيا منذ نحو أسبوع وقت العثور على جثتيهما، فيما توفيت الرضيعة بعدهما بأيام من الجوع والجفاف.

وعلى الرغم من أنه لم يتم التأكد من أن الوالدين توفيا إثر تعاطيهما جرعة مخدرات زائدة، إلا أنه تم العثور على آثار مخدرات في مكان الحادث.

ويُعتقد أن الوالدين توفيا بفارق دقائق قليلة من بعضهما البعض، لذلك لم يتمكن أي منهما من الاتصال بالإسعاف.

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