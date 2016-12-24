اكتشاف جثة شابة في بئر يكشف عن مجزرة جنسية إرتكبت ضد 15 فتاة مغربية on December 24, 2016

كشف الاتحاد النسائي الحر، وهو جمعية تتابع حالات التحرش والاغتصاب، مقرها في الرباط، عن تفاصيل مجزرة جنسية مريعة، تمثلت في اغتصاب جماعي تعرضت له قبل أيام 15 فتاة متخلى عنهن، من قبل مجموعة من الشباب في ضواحي الرباط

ونقلت يومية “الصباح ” عن الاتحاد النسائي المذكور، أن الضحايا هن نزيلات دار رعاية خاصة بالفتيات، إذ بينهن واحدة تسمى ” الحسناء” ، كانت ناشطات الاتحاد قد أودعنها مركز الرعاية بعدما انتشلنها من التشرد في المحطة الطرقية القامرة بالرباط، لكن سيكتشفن أنها لقيت حتفها مرمية في بئر مدشر بمنطقة الرماني، على خلفية حادث الاغتصاب الجماعي الذي تسبب في غليان غير مسبوق، منذ أول أمس الأربعاء، في صفوف التنظيمات الحقوقية والنسائية المغربية.

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