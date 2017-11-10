ميزة التعرف على الوجه في نظام Windows موجودة قبل iPhone X on November 10, 2017

قد يكون جهاز iPhone X أول جهاز من Apple يسمح لك بفتح الجهاز عن طريق التعرف على الوجه، ولكن شركة Microsoft كانت أول من صممها مع Windows Hello.

فباستخدام جهاز كمبيوتر محمول مع نظام Windows 10 أو كمبيوتر لوحي لديه كاميرا متصلة بالويب، ويستخدم Hello التعرف على الوجه لفتح الجهاز و العمل عليه في أقل من ثانيتين.

كما أنّه يعمل مع أكثر مجموعة من التطبيقات مثل: DropBox iHeartRadio و OneDrive حتى تتمكن من تخطي كتابة كلمة المرور.

لسوء الحظ، لن تعمل كل كاميرات الويب مع Windows Hello. سوف يحتاج جهازك إلى كاميرا بالأشعة تحت الحمراء (IR) لاستخدام هذه الميزة، والتي هي الأكثر شيوعًا في أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة. إذا لم تكن قادرًا على شراء جهاز جديد، يمكنك شراء كاميرا خارجية مثل: Logitech’s Brio 4K Pro أو Razer’s Stargazer. ليسوا رخيصي الثمن، ولكن أرخص من شراء جهاز كمبيوتر محمول جديد فقط للحصول على هذه الميزة، فكيف نفعّل هذه الميزة؟؟؟ سنشرح خطوات هذه العملية.

التحقق من خاصية التعرف على الوجه في ويندوز لديك

إذا كنت غير متأكد تمامًا من أنّ Windows Hello يدعم جهازك، فمن السهل جدًا التحقق في شريط البحث في الجزء السفلي الأيمن اكتب “خيارات تسجيل الدخول”، أو انقر ببساطة على رمز الميكروفون واطلب خيارات تسجيل الدخول.

بعد الدخول سترى خيارات Windows Hello المتاحة لك. إذا كانت كاميرا الويب للنظام تدعم التعرف على الوجه، فسترى خيار Set up (بالمثل إذا كان لديك مستشعر بصمة). انقر على “Setup”.

لاحظ أنّه إذا كان الزر “Set up” ملون بالرمادي، فذلك بسبب أنّه يجب عليك ضبط كلمة مرور للنظام قبل أن تتمكن من استخدام خيارات تسجيل الدخول الأخرى.

على نفس الشاشة انقر فوق الزر إضافة تحت عنوان كلمة المرور، و أضف كلمة مرور بعد الانتهاء من ذلك، يجب أن تكون خيارات Windows Hello الخاصة بك مرئية.

التحقق من الكاميرا

بعدها سيظهر لك شاشة “Welcome to Windows Hello” والتي تعطيك ببساطة فرصة أخيرة للتراجع عن تفعيل الميزة. لا تقلق … إذا قررت أنّك لا تريد استخدام التعرف على الوجه، يمكنك حذف الملف الشخصي لاحقًا.

انقر على زر ” Get started” و ستقوم كاميرا الأشعة تحت الحمراء بمسح و تفحص وجهك. مجرد النظر مباشرةً إلى الكاميرا سيستغرق بضع ثوان لإنهاء العملية.

إنشاء رقم تعريف شخصي PIN

بمجرد الانتهاء من مسح الوجه، ستتم مطالبتك بإعداد رقم تعريف شخصي PIN ليصلك إلى نظام ويندوز إذا فشل استخدام Hello لسبب ما، أو واجه مشكلة في التعرف على وجهك، وهي حالات نادرة جدًا في الاختبار. أولًا، سيطلب منك إدخال كلمة مرور النظام، وبعد ذلك سيطلب منك إنشاء PIN حيث لا يمكن أن تكون نفس كلمة المرور.

ابحث عن إلغاء القفل

في إعدادات Windows Hello ضمن الخيارات يتوفر لك خيار إيقاف شاشة القفل تلقائيًا إذا كان ويندوز يتعرف على وجهك، وهذا يعني أنّه بمجرد تمهيد أو تشغيل جهازك من وضع Sleep، سوف يتفحص وجهك، و يأخذك إلى سطح المكتب أو إلى ما كنت تعمل عليه سابقًا في أقل من ثانيتين.

إذا تم إيقاف هذا الخيار، فستتم مطالبتك بإلغاء قفل الشاشة يدويًا بعد أن يتعرف ويندوز على وجهك، مما يعني النقر على زر الماوس أو أي مفتاح من لوحة المفاتيح أو تمرير الشاشة التي تعمل باللمس.

إذا كنت قد فتحت الجهاز باستخدام كلمة مرور النظام في الماضي لأنّك تكره وجود كلمة مرور أخرى. التعرف على الوجه هو جيد و أفضل من لا شيء، و هي تعمل بشكل جيد جدًا.

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