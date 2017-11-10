شركة “كناليس” تؤكد أن هاتف “آيفون 8” لم يحقق النجاح المرجو منة on November 10, 2017

أظهرت بيانات حديثة من شركة “كناليس”، أن هاتف “آيفون 8” لم يحقق النجاح المرجو منه، إذ باعت شركة “أبل” عددا محدودا منه مقارنة بنسخ سابقة.

وباعت شركة “أبل”، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 11.8 مليون وحدة من “آيفون 8″ و”آيفون 8 بلس”.

وطرح الهاتفان في وقت كانت الأسواق تترقب طرح هاتف “آيفون X” الثوري الذي طرح بعدهما بعدة أسابيع، ما قلل درجة الاهتمام المعتادة بأي هاتف جديد تصدره أبل.

وكانت الشركة الأميركية قد باعت 14 مليون وحدة من “آيفون 7″ و”آيفون 7 بلس” خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ولا يعود النجاح المحدود لـ”آيفون 8″ إلى تراجع مبيعات “أبل”، ذلك أن مبيعات “أبل” سجلت ارتفاعا ملحوظا، كما أن “آيفون 7” لا يزال الهاتف الأكثر شعبية في العالم، في يومنا هذا.

وتفوق “آيفون 8 بلس” في المبيعات، إذ سلمت منه 6.3 مليون وحدة، مقابل 5.4 مليون وحدة من “آيفون 8”.

وبحسب موقع “ماشابل”، تؤكد البيانات عدم رضا زبائن “أبل” على هاتفي “آيفون 8 و”آيفون 8 بلاس”، بخلاف الإقبال الذي لاقته نسخ سابقة.

وحلت “أبل” في المركز الثاني، في قائمة مبيعات الهواتف الذكية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، ووصل العدد الإجمالي إلى 46.7 مليون وحدة.

وتصدرت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية مبيعات الهواتف الذكية في العالم، وبلغتها حصتها 82.8 مليون وحدة خلال الفترة المذكورة.

التعليقات