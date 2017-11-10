سوني تقرر تغيير تصاميم هواتفها الرائدة القادمة on November 10, 2017

على الرغم من التقدم التقني والابتكارات الرائدة التي تحظى بها هواتف سوني، إلّا أنّ الشركة يابانية الأصل ظلت متمسكةً على مدى السنوات الأربع الماضية بتصميم موحد لهواتفها، لم يعد يلقى القبول لدى المستخدمين، خاصةً مع حرص العديد من الشركات الأخرى على تطوير تصاميمها، ولكن يبدو أنّ شركة سوني قد أدركت أخيرًا أنّ عليها أن تتواكب مع العصر، وأن تتخلى عن عنادها وتستمتع إلى أصوات مستخدمي وعشاق هواتفها.

ففي حوار أجراه مدير سوني الهند “كينشيرو هيبي” لموقع Indian Express، قال إنّ الشركة تستعد لإطلاق جيل جديد من منتجاتها، وأنّه على المستخدم أن ينتظر تصاميم جديدة لهواتفها القادمة.

ولم يحدد هيبي خلال حديثه الموعد المحدد لإطلاق هذه المنتجات الجديدة من سوني، ولكن الأرجح أنّها قد تعلن عنها خلال واحدة من الفعاليات الأساسية التي تشارك فيها الشركة، فالجدير بالذكر أنّ سوني تقوم بالكشف عن بعض أجهزتها في المؤتمر العالمي للهواتف MWC الذي يقام في برشلونة في شهر فبراير، والكشف عن البعض الآخر في مؤتمر IFA الذي يقام في برلين في شهر أغسطس.

وتأتي خطوة سوني لتعديل تصميم هواتفها، خطوةً ضروريةً لضمان استمرار هواتف الشركة في السوق العالمية، فلم يعد مقبولًا لدى العديد من المستهلكين حمل هاتف مستطيل الشكل بتصميم جاف خالٍ من الإبداع، في الوقت الذي تطلق فيه الشركات الرائدة هواتف أخرى انخفضت فيها مساحات الحواف المحيطة بشكل كبير، وتميزت بتصاميم إنسيابية جذابة مثل: هواتف إس 8 ونوت 8 من سامسونج، وجي 6 وفي 30 من إل جي، وأخيرًا آيفون إكس من آبل.

ويذكر أنّ سوني لم تقم بتغيير تصاميم هواتفها منذ أن أطلقت أول نسخ هاتف إكسبيريا زي Xperia Z عام 2013، حينها كانت الهواتف ذات الحواف السميكة والمساحات الكبيرة نسبيًا أعلى وأسفل الشاشة أمرًا مقبولًا، ولكنها لم تسعَ لتغيير هذا التصميم حتى مع إصدارها لآخر هواتفها الرائدة Xperia XZ1 الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر IFA هذا العام.

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