سوني تقتحم عالم الروبوتات المنزلية الذكية عبر المساعد الذكي on November 10, 2017

لحقت سوني رسميًا بباقي الشركات التي تطور روبوتات المساعدات الذكية مثل جوجل وعائلة مساعدها الذكي Home وأمازون ومجموعة مساعدات Echo، فقد أعلنت الشركة اليابانية عن الروبوت الذكي Xperia Hello، الذي شوهد للمرة الأولى من خلال تقرير عرض النموذج الأولي منه، واتسم حينها بشاشة قطرها 4.55 بوصة يعلوها عينين متحركتين.

مساعد سوني Xperia Hello

يعمل مساعد Xperia Hello الجديد من سوني بنظام تشغيل أندرويد، وهو قادر على الاستجابة للأوامر الصوتية وإشارات اليد وتعبيرات الوجه أيضًا، كما يمكنه التقاط الصور وإجراء مكالمات سكايب، وإطلاع المستخدم على حالة أفراد العائلة داخل وخارج المنزل. كل هذا بالإضافة إلى المهام المعتادة مثل التذكير بالتنبيهات، قراءة الأخبار اليومية، الاطلاع على حالة الطقس والحالة المرورية، كما يمكن إرسال واستقبال الرسائل عبر تطبيق المحادثات الشهير Line.

كما أضافت سوني لروبوت المساعد الذكي Xperia Hello إمكانية التحرك الدائري العفوي لمزيد من محاكاة الروبوتات المعتادة، ويمكن تفعيل مساعد سوني عبر كلمة Hi Xperia، كما يمكن أن يتفاعل المساعد عبر تعبيرات الوجه وإشارات اليد، وقد أضافت سوني هذه الإضافات لجعل Xperia Hello يبدو كأحد أفراد العائلة بشكل فعلي، في محاولة منها للتفوق على المساعدات الذكية الأخرى الثابتة التي لا تتميز بالكثير من المحاكاة الواقعية.

مساعد سوني Xperia Hello

سيتوافر مساعد سوني الذكي Xperia Hello بدءًا من يوم 18 نوفمبر القادم في السوق اليابانية فقط دون إشارة من الشركة إلى موعد طرحه في باقي أنحاء العالم، وكان قد أعلن موقع وول ستريت جورنال أنّ سعر الروبوت المتوقع سيبلغ 1300 دولار، وهو سعر مبالغ فيه للغاية ومخيب لآمال الكثيرين ممن كانوا يرغبون في اقتنائِه، خاصةً وأنّ مجموعة مساعدات Echo من أمازون منها ما هو قادر على القيام بالمهام ذاتها بسعر لا يزيد عن 100 دولار أمريكي.

وكانت قد أعلنت شركتا جوجل وأمازون عن مجموعتين جديدتين من المساعدات الذكية Home وEcho، تميزتا بإضافة منتجات جديدة متنوعة من حيث الأسعار والمواصفات والمميزات، وهو ما يؤكد على حرص عدد كبير من الشركات التقنية حاليًا على دعم سوق الروبوتات المنزلية الذكية بتقنيات حديثة ومتطورة.

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