سوني تقتحم عالم الروبوتات المنزلية الذكية عبر المساعد الذكي on November 10, 2017

كما أضافت سوني لروبوت المساعد الذكي Xperia Hello إمكانية التحرك الدائري العفوي لمزيد من محاكاة الروبوتات المعتادة، ويمكن تفعيل مساعد سوني عبر كلمة Hi Xperia، كما يمكن أن يتفاعل المساعد عبر تعبيرات الوجه وإشارات اليد، وقد أضافت سوني هذه الإضافات لجعل Xperia Hello يبدو كأحد أفراد العائلة بشكل فعلي، في محاولة منها للتفوق على المساعدات الذكية الأخرى الثابتة التي لا تتميز بالكثير من المحاكاة الواقعية.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.