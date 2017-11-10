رئيسة ياهو تعتذر عن “الاختراق الكبير” وتلوم روسيا on November 10, 2017

اعتذرت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ياهو، ماريسا ماير، الأربعاء عن واقعتين لاختراق البيانات في شركة الإنترنت، فيما عرف بـ”الاختراق الكبير” وأنحت باللوم على عملاء روس.

وقالت ماير للجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي خلال الإدلاء بشهادتها مع الرئيس التنفيذي لشركة أكيوفاكس ومسؤول تنفيذي كبيربشركة فيريزون للاتصالات: “بصفتي رئيسة تنفيذية فإن هذه السرقات حدثت خلال رئاستي للشركة وأنا أريد أن أتقدم باعتذار صادق لكل واحد من مستخدمينا”.

وأضافت: “للأسف ففي حين ساعدت جميع إجراءاتنا (شركة) ياهو للدفاع بنجاح عن سيل الهجمات من قراصنة يعملون بشكل خاص أو برعاية الدولة، فإن عملاء روس دخلوا على أنظمتنا وسرقوا مستخدمينا”.

واستحوذت فيريزون أكبر شركة اتصالات لا سلكية في الولايات المتحدة على معظم أصول شركة ياهو في يونيو وهو نفس الشهرالذي تنحت فيه ماير.

وكشفت فيريزون الشهر الماضي أن عملية خرق بيانات ياهو في عام 2013، أثرت على كل حساباتها البالغ عددها ثلاثة مليارات مقارنة بما يقدر بأكثر من مليار تم الكشف عنها في ديسمبر.

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