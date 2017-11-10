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خدعة بسيطة للتغلب على مشكلة تؤرق مستخدمي آيفون

on November 10, 2017 0 Comment
خدعة بسيطة للتغلب على مشكلة تؤرق مستخدمي آيفون

يعاني عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية من عدم إمكانية التقاط الصور أو فيديوهات، في حال كانت مساحة تخزين الجهاز تخطت قدرتها الاستيعابية.

وفيما يلي خدعة بسيطة تجنبك رسالة “لا يمكنك التقاط صور جديدة لأن مساحة التخزين فاقت قدرتها الاستيعابية”، التي غالبا ما تفاجئ مستخدمي “آيفون”.

والخدعة هي التقاط الصورة من خلال تطبيق “إنستغرام”، وبعدها احفظ “screenshot”، وهكذا تكون قد التقطت الصورة و”خدعت” مساحة التخزين.

وهناك طريقة أخرى يمكنك اللجوء إليها، وهي تخزين الصور بشكل أوتوماتيكي على تطبيق “غوغل” وبالتالي تفريغ مساحة التخزين.

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