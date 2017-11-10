أكثر من 180 مليون هاتف ذكي في متناول القراصنة on November 10, 2017

حذرت شركة “أبثوريتي” المتخصصة في أمن الإنترنت، من خطأ ترميز بسيط في مئات التطبيقات، يعرض عشرات الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية لخطر اختراق بعض مكالماتهم ورسائلهم النصية من قبل قراصنة.

وقال مدير البحوث الأمنية في الشركة سيث هاردي إن مطورين قاموا بطريق الخطأ بترميز اعتمادات تسمح بالدخول إلى رسائل نصية ومكالمات وخدمات أخرى تقدمها شركة “تويليو”، التي انخفضت أسهمها بحوالي 7 بالمئة بعد تقرير “أبثوريتي”.

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وأضاف هاردي أن قراصنة يمكنهم الدخول إلى تلك الاعتمادات باستعراض الرمز في التطبيق، ومن ثم يمكنهم الدخول إلى بيانات أرسلت عبر تلك الخدمات.

وتتضمن التطبيقات المتضررة تطبيق “إيه تي آند تي نافيغيتور” المثبت سلفا على كثير من الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد”، وأكثر من 12 تطبيقا لتحديد المواقع أصدرتها شركة “تيليناف”، ومثل تلك التطبيقات تم تثبيتها حوالي 180 مليون مرة على هواتف تعمل بنظام “أندرويد”، وعدد مرات غير معلوم على أجهزة “أبل”.

ويقبل قراصنة على اعتمادات “تويليو” لأنها تستخدم في العديد من التطبيقات التي ترسل رسائل نصية وتتعامل مع المكالمات الهاتفية وخدمات أخرى، وقال هاردي إنه يمكن للقراصنة الدخول إلى البيانات ذات الصلة بالتطبيقات، إذا سجلوا الدخول باستخدام حساب مطور في “تويليو”.

ولم تصدر “أبثوريتي” قائمة بجميع التطبيقات التي قد تكون قابلة للاختراق من خلالها، لكي لا تنبه قراصنة محتملين إليها.

ويقول موقع “تويليو” إن مستخدميه بينهم “أوبر تكنولوجيز” و”نتفليكس”، لكن الشركات الكبرى عادة ما تكون لديها مراجعات أمنية تكتشف أخطاء الترميز الشائعة مثل الذي وصفته “أبثوريتي”، كما أنه ليس هناك ما يشير إلى أن “أوبر” أو “نتفليكس” تضررتا من المشكلة.

وتلقي الاستنتاجات الضوء على تهديدات جديدة يشكلها الاستخدام المتنامي لخدمات طرف ثالث مثل “تويليو”، التي تقول على موقعها إنها تدير اتصالات لأكثر من 400 ألف شركة حول العالم.

ويمكن أن يحدث مطورون ثغرات أمنية، إذا لم يقوموا بترميز أو إعداد مثل تلك الخدمات بالشكل المناسب.

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