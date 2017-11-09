تغييرات ثورية لإنقاذ سناب شات on November 9, 2017

تعكف شركة سناب شات على إعادة تصميم تطبيقها للرسائل المتراجع، في محاولة للوصول إلى جمهور أوسع، في وقت شهد الربع الأخير تباطؤا في نمو المستخدمين، بحسب رويترز.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيفان سبيغل في مؤتمر عبر الهاتف، الثلاثاء، إن إعادة تصميم التطبيق جاء بعد شكاوى من صعوبة استخدامه.

وأضاف أن الشركة ستعمل على تسهيل استكشاف المحتوى الضخم على منصتنا والتي لا يتم اكتشافها أوعدم رؤيتها كل يوم.

وأوضح الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 27 عاما إن سناب على استعداد لتحمل المخاطر لتحقيق مكاسب طويلة الأجل.

وردا على سؤال بشان شكل التصميم الجديد، قال سبيغيل إن الشركة تدرس تطوير محتوى الهاتف مثل تويتر ستريمز و فيسبوك نيوز فيد، ووجدت إمكانية لخدمة المحتوى الشخصي”.

وقال سبيغل إنه يسعى في العام المقبل إلى بناء المزيد من الأدوات لتمكين المستخدمين من مشاركة المحتوى مع جمهور واسع أكبر من أصدقائهم، وهي الميزة الشائعة لى إنستغرام وتويتر.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا إلى 178 مليون في الربع الثالث من 173 مليون في الربع الثاني، لكن محللين توقعوا أن يزيد عن 181.8 مليون، وفقا لشركة أبحاث فاكتسيت، مما جعله أقل من التوقعات.

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