4 تطبيقات ضارة .. لا يجب وضعها على هاتفك on November 3, 2017

تعاني هواتف الأندرويد من عدد كبير من الفيروسات بسبب طبيعة نظام التشغيل المفتوح، كما أن تطبيقات الأندرويد هي الأكثر تسببًا في إصابة الهواتف بالفيروسات وعمليات الاختراق.

ومن أشهر التطبيقات التي تسبب أضرارا بالغة للهواتف وتتسبب في اختراقها أو إصابتها بالفيروسات:

1- تطبيق whats app plus

هو تطبيق مزور مشابه لتطبيق whats app الأصلي ولكن يختلف عنه في أنه باللون الأزرق وكان يتيح خاصية تغيير خلفيات وألوان واجهة التطبيق قبل تحديث واتس آب الأصلي الذي يسمح بذلك الآن.

2- تطبيق “واتس آب الذهبي”

كل فترة زمنية يظهر الحديث بشكل متزايد عن تطبيق “واتس آب الذهبي” والمخصص للمشاهير من الفنانين والرياضيين، حيث يمكن التواصل معهم من خلاله، وهو تطبيق لا يمت لتطبيق واتس آب الأصلي بأي صلة، ولكنه فيروس أصلي يمكن القراصنة من اختراق الهواتف.

3- تطبيق “لعبة مريم”:

هي لعبة عربية انتشرت بشكل كبير عبر متجر “آب ستور” منذ منتصف العام الجاري، وانتشرت كلعبة مخيفة ثم تبين أن لها علاقة فيما بعد باختراق الهواتف مع شروط لها بإتاحة وصول التطبيق لبيانات المستخدمين.

4- لعبة flappy bird

واحدة من الألعاب التي تم تصنيفها كلعبة مزيفة تستخدم لنقل بيانات المستخدمين إلى جهات غير معلومة كما تتضمن عمليات تحميلها فيروسات خطيرة تساهم في مساعدة القراصنة على اختراق الهواتف.

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