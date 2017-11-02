استجواب رؤساء في ياهو وإيكوفاكس بشأن اختراق البيانات المستخدمين on November 2, 2017

قالت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي إن ماريسا ماير الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ياهو ورؤساء تنفيذيين حاليين وسابقين لشركة إيكويفاكس سيدلون بشهاداتهم أمام اللجنة يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري بشأن اختراقين كبيرين للبيانات.

واستحوذت فرايزون كوميونيكيشنز، أكبر مشغل للاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة، على غالبية أصول ياهو في يونيو (حزيران).

وكشفت ياهو في أكتوبر (تشرين الأول) أن اختراقاً للبيانات وقع عام 2013 وصل إلى جميع حساباتها البالغ عددها 3 مليارات حساب، مقارنة بما يقدر بأكثر من مليار حساب كان تم الإعلان عن تأثرها بالاختراق في ديسمبر (كانون الأول) 2016.

وقالت لجنة التجارة بمجلس الشيوخ إن رئيس شركة إيكويفاكس المؤقت، ماير وباولينو دو ريغو باروس، والرئيس التنفيذي السابق للشركة ريتشارد سميث، سيدلون بشهاداتهم بالإضافة إلى كارين زخاريا نائبة المستشار العام لشركة فرايزون.

وقال رئيس اللجنة السناتور الجمهوري جون ثون في بيان أمس الأربعاء إن “من الضروري اتخاذ تحرك عاجل لحماية المعلومات الشخصية الحساسة”.

وكشفت إيكويفاكس في سبتمبر (أيلول) أن اختراق البيانات أثر على ما يصل إلى 145.5 مليون عميل بالولايات المتحدة.

24 – رويترز

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