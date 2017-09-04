كيف تشعل السجائر بهاتف آيفون؟ on September 4, 2017

بات في وسع مستخدمي هاتف آيفون تركيب ولاعة، تتمتع بقدرات تفوق نظيرتها التقليدية في أمور شتى.

وابتكرت الولاعة شركة “زي.في.أي” المتخصصة في صناعة ملحقات الهواتف الذكية والحواسيب، وفق موقع” بي جي آر” التقني .

وتأتي الولاعة التي يبلغ ثمنها 15 دولارا على شكل شريحة في حافظة مخصصة لهاتف آيفون.



التعليقات

وتقول الشركة إن شكل الولاعة يبدو طبيعيا ولا يغير من هيئة الآيفون، كما أنها مزودة بطبقة عازلة تمنع امتداد الحرارة للهاتف، علاوة على أنها مزودة في الجزء العلوي بأداة قادرة على فتح الزجاجات.ويمكن شحنها كهربائيا فلا تحتاج إلى غاز أو سوائل، كما أنها موفرة للطاقة، ويمكنها إشعال 450 سيجارة قبل إعادة شحنها مرة أخرى.