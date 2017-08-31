بريطانية تطلب من الشرطة مساعدتها في استخدام فيس بوك on August 31, 2017

قامت امرأة بريطانية تفتقر للخبرة الكافية في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، بطلب المساعدة من الشرطة للخروج من حساب ابنها على فيس بوك عن طريق الخطأ.

أثناء محاولتها الدخول إلى صفحتها الخاصة على فيس بوك، أرسلت لورنا توماس رسالة بالخطأ إلى الصفحة الرسمية ل‍قسم شرطة سومرست من حساب ابنها دانيال، تسأله فيها عن كيفية الخروج من صفحته والدخول إلى صفحتها الخاصة.

وقالت توماس في رسالتها: “مرحباً دانيال، أنا أمك. كيف يمكنني العودة إلى حسابي الخاص على فيس بوك؟”.



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ولدى مشاهدة ضباط قسم الشرطة للرسالة، تلقت الأم إجابة على سؤالها من أحدهم قال فيها: “تحياتي لك يا أم دانيال، هذا قسم الشرطة، قومي بالنقر على رمز السهم في الزاوية العليا اليمنى من الصفحة واختاري تسجيل الخروج من القائمة”.وبعد نجاحها في الدخول إلى حسابها على فيس بوك، قامت السيدة توماس بتوجيه الشكر لقسم الشرطة، وقدمت اعتذارها على الخطأ غير المقصود الذي ارتكبته. وكذلك قام ابنها دانيال بتوجيه الشكر والاعتذار لقسم الشرطة في وقت لاحق، بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.