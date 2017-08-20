هذا ما سيحدث إذا اشتريت شاحن غير أصلي on August 20, 2017

ذكرت صحيفة إسبانية “لافانغوارديا” في تقرير لها عن سلبيات شراء شواحن مخفضة الثمن، في حالة عدم صلاحية الشاحن الأصلي للشحن، مؤكدة أنها بالتأكيد منخفضة الجودة، وهذا يهدد سلامة جهازك.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن أغلبية الشواحن مخفضة الثمن لا تستجيب للمواصفات المنصوص عليها في القوانين، أو حتى للحد الأدنى منها، فضلا عن أنها تلحق الضرر بمكونات الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، كما يمكن أن تتسبب بحوادث كهربائية في المنزل.

ونقلت الصحيفة، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الشواحن الرسمية التي تصنعها شركات على غرار “أبل” و”سامسونغ”، إلا أنه تتوفر فيها أقصى ضمانات الأداء الجيد.



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وعموما، يعد عمل الشواحن معقدا للغاية، كما أنه له تأثير على المكونات الداخلية للهاتف، لذلك يجب توخي الحذر عند شراء شاحن جديد.وذكرت الصحيفة، أنه من الضروري أن تتوفر العديد من الشروط في الشواحن، من بينها التكيف مع سعة التيار الكهربائي، فضلا عن ذلك، يجب أن تتطابق الشواحن مع اللوائح والقواعد المعمول بها كي تتمكن من أداء وظائفها دون تعريض المستعمل للخطر.