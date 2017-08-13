تحذير أميركي: لعبة «فيجيت سبينر» معرضة لخطر الاشتعال on August 13, 2017

أصدرت هيئة حكومية أميركية دليلا للسلامة، بشأن استخدام لعبة فيجيت سبينر التي تعمل بالبطاريات، وذلك في أعقاب حوادث اشتعال النار في لعبة الأطفال تلك.

و«فيجيت سبينر» هي لعبة للأطفال ثلاثية الأجنحة، تقوم بالدوران بشكل محوري حول نفسها، ويعتقد أنها تساعد في اكتساب الهدوء والتخلص من التوتر. ونصحت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية المعروفة اختصار بـ «CPSC» المستهلكين بتجنب شحن تلك اللعبة، التي يتضمن بعضها تقنية البلوتوث، ليلا. كما نصحت اللجنة الآباء بتحذير أطفالهم من جميع الأعمار، من وضع أي نوع من تلك الألعاب في أفواههم.

وعلى الرغم من تصميمها بهدف التخلص من التوتر، وشعبيتها عند الأطفال والكبار، إلا أن العديد من الحوادث نسبت إلى تلك اللعبة. حيث قالت القائمة بأعمال رئيس اللجنة الأميركية لسلامة المنتجات الاستهلاكية، أنا ماري بوركل: «يجب على مستخدمي لعبة سبينر أو المشترين المحتملين لها أخذ بعض الاحتياطات».



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وأضافت: «ابقوها بعيدا عن متناول الأطفال الصغار. الأنواع البلاستيكية والمعدنية من تلك اللعبة معرضة للانكسار وإطلاق قطع صغيرة يمكن أن تتسبب في خطر الاختناق، والأطفال الأكبر عمرا عليهم ألا يضعوا تلك اللعبة في أفواههم». وطالبت اللجنة الأميركية كل تجار التجزئة بضمان أن تباع اللعبة لأطفال في عمر 12 عاما فأكثر، وفقا لمعايير السلامة الأميركية بشأن ألعاب الأطفال.وفي يونيو الماضي، أفادت تقارير بأن لعبة سبينر، مزودة بتقنية البلوتوث وكانت تشغل موسيقى، اشتعلت النار فيها بعد وضعها في الشاحن لمدة 45 دقيقة، في منزل إحدى الأسر بولاية ألاباما. كما تسببت في اشتعال النار في سجادة، لكن الأسرة اكتشفت ذلك وأطفأت النار قبل أن يتفاقم الأمر. وفي مايو الماضي، نقلت قناة تلفزيونية محلية في ميتشيغان أن لعبة سبينر أخرى تعمل ببطارية اشتعلت فيها النيران، بعد شحنها لمدة أقل من نصف ساعة.