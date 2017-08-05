فيروس في «واتساب».. يخترق رسائلك والمواقع التي تصفحتها

يستخدم تطبيق واتساب أكثر من مليار ونصف مستخدم فى العالم، وهو التطيق الأول للمراسلات الفورية فى العالم، ويتمتع بشعبية طاغية ولاغني عنه غى أى هاتف ذكي.
الأمر الذى جعل القراصنة يستهدفون مستخدميه من أصحاب هواتف “أندرويد”، لإختراق المواقع التى تتصفحها على جهازك، بالإضافة إلي رسائلك، وما تحتويه على بيانات، ومكان تواجدك، وأيضًا الرسائل النصية، الأمر الذى يمكن بسهولة إختراق كل حياباتك المربوطة برقم هاتفك المحمول.
وأيضًا يستنفذ الفيروس الجديد البطارية، وأيضًا يحصل على “باسوورد” شبكة “الواى فاى” الشخصية الخاصة بك،
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