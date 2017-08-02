فيديو .. أول هاتف بـ5 كاميرات on August 2, 2017

فجّرت شركة صينية رائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، مُبَاغَتَة مدوية، بإطلاقها أول هاتف ذكي في الدول العالمية مزود بخمس كاميرات.

الهاتف “إكس بلاي 7” الذي أنتجته شركة “فيفو” الصينية، تم تزويده بثلاث كاميرات خلفية مدعمة بمستشعرات قوية قد تجعلها أقوى كاميرا في الدول العالمية، بحسب موقع “جي إس إم آرينا” التكنولوجي المتخصص.

ولم تكتف “فيفو” بذلك فقط، بل زودت هاتفها أيضًا بكاميراتين أماميتين، توفران زاوية التقاط صور أوسع، ما يجعل هاتفها فريدًا من نوعه.



وتم إِعَانَة الهاتف أيضًا بمستشعر لبصمات الأصابع على الشاشة اللمسية الخاصة بالهاتف.ولم تقدم الشركة الصينية بعد كل المواصفات الداخلية الخاصة بالهاتف أو السعر المتوقع طرحه به، ولكن وعدت “فيفو” أن تقدم كل التفاصيل الخاصة بهاتفها “الأسطوري” في وقت لاحق.

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