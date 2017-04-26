فيروس FalseGuide يستهدف محبي الألعاب على هواتف أندرويد on April 26, 2017

في تقريرٍ أمنيّ جديد، كشفت شركة Check Point عن وجودٍ برمجيةٍ خبيثة ضمن الكثير من التطبيقات على متجر بلاي، والتي تستهدف بشكلٍ أساسيّ شريحة المستخدمين المحبة للألعاب على هواتف أندرويد.

تم تسمية البرمجية الخبيثة FalseGuide، وذلك إشارةً لكونها تتواجد في تطبيقات المساعدة على اللعب وليس في الألعاب بحد ذاتها، حيث يحب الكثير من هواة الألعاب تحميل تطبيقاتٍ مساعدة Guides تقدم لهم النصح والإرشاد بهدف الحصول على أفضل تجربة لعب ممكنة.

هذه الغاية كانت هدفًا لمطوري البرمجية الخبيثة وتضمينها ضمن الكثير من التطبيقات المخصصة للمساعدة على اللعب. آلية عمل FalseGuide بسيط نوعًا ما ويعتمد بشكلٍ كبير على عدم حذر المستخدم نفسه، فعند تنصيب التطبيق المصاب بها، سيتم سؤال المستخدم عن إمكانية استخدام صلاحيات وصول عالية، وهو أمرٌ غير مألوف أو اعتياديّ بالنسبة لتطبيقٍ من هذا النوع. في اللحظة التي يضغط فيها المستخدم بالموافقة، يكون قد وقع بالفخ، ويضمن أن البرمجية ستصبح غير قابلة للإزالة.

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