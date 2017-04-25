سر علامة ممنوع للكلاب على بطارية سامسونج إس 8 on April 25, 2017



بدأ هاتف سامسونج جالاكسي إس 8 في الوصول بالفعل إلى ايدي من حجزوه مسبقاً، وفي الوقت نفسه بدأت قنوات اليوتيوب المختلفة في نشر عدد كبير من مقاطع الفيديو الخاصة باختبار الهاتف، في اختبارات السقوط والخدش والتدمير، وخلال هذه الاختبارات التي تم فيها فتح الهاتف من الداخل والاطلاع على البطارية، لوحظ وجود علامة غريبة على البطارية رسم عليها كلب فوقه علامة ممنوع. ما معنى هذه العلامة الغريبة إذاً؟

في البداية علينا أن نعرف أن هاتف سامسونج جالاكسي إس 8 غير قابل للفتح، مما يعني أن المستخدم العادي لن يتمكن من إخراج البطارية ولكن إن حدث واستطاع أحد إخراجها بأي طريقة كانت، فإن سامسونج تود أن تظهر أنها حريصة للغاية عليك وعلى أصدقائك الصغار ذوى الفرو الكثيف.

فهذه العلامة المشار إليها تعني أنه لا يمكن استخدام البطاريات كلعبة للحيوانات الأليفة، ولا يمكن تركها لهم لمضغها. فابتلاع البطاريات لأي كائن حي قد تتسبب في حروق، فقدان الشهية، الالتهابات المختلفة، الإسهال، ألم المعدة القوي، وبالطبع تدمير الجهاز الهضمي.

ولكن لماذا حددت سامسونج في بطاريتها الجديدة لهاتف سامسونج جالاكسي إس 8 صورة للكلب عوضاً عن صورة لطفل؟



يرجع هذا الأمر لخطورة مضغ البطاريات المصنوعة من الليثيوم، فعند ابتلاع الأطفال أو البالغين لبطارية ليثيوم ستسبب بالتأكيد في الأمراض المذكورة بالأعلى، ولكن عند مضغها بقوة بواسطة حيوان، فإنها ستكون عرضة للانفجار بنسبة كبيرة.وكانت قد بدأت سامسونج في إضافة هذه العلامة في وقت سابق، وتحديداً في عام 2014 عندما طرحت الشركة هاتف جالاكسي إس 5 وجالاكسي نوت 4، وقبلها كانت تكتفي سامسونج بوضع علامة “ممنوع للأطفال” فقط.الجدير بالذكر ان الشركة الوحيدة في العالم التي تستخدم العلامة ذاتها على بطارياتها هي شركة إل جي، والتي بدأت في استخدامها مع هاتف إل جي جي 2، وهواتف نيكسوس أيضاً.ونشير إلى أن عدة تقارير أشارت إلى أن سامسونج قد تستعين بشركة إل جي في تصنيع وتطوير بطاريتها، مع العلم أن إل جي هي المورد لبطاريات آبل أيضاً.

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