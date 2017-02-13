فيديو: اشتر سيارة طائرة بسعر يبدأ من 400 ألف دولار on February 13, 2017

بدأت شركة PAL-V الهولندية المتخصصة في هندسة الطائرات، مرحلة حجز الطلبات المسبقة لشراء سيارتها الطائرة المسماة PAL-V Liberty، والتي تسميها أول سيارة تحصل على رخصة تجارية للتحليق، حيث تمتلك السيارة ذات العجلات الثلاث محركاً مروحياً أعلاها، قابلاً للسحب يسمح لها بالحركة.

ويمكن للسيارة السير والطيران على حد سواء وهو ما يعتبر أفضلية لها على باقي السيارات أو الطائرات الموجودة حالياً أو الجاري تطويرها، ويبدأ سعر السيارة النموذج الأساسي PAL-V Liberty Sport من حوالي 400 ألف دولار غير شاملة للضرائب، بينما يمكن الحصول على ميزات إضافية بسعر يصل إلى 600 ألف دولار مع نسخة Pioneer.

وتشير شركة PAL-V إلى أنها تهدف إلى إنتاج سياراتها الاختبارية والرسمية الحاصلة على الشهادة مع نهاية هذا العام، على أن تبدأ بتسليم تلك السيارات للعملاء بحلول نهاية عام 2018، وتطلب الشركة حالياً من الراغبين بالشراء وديعة غير قابلة للاستراد بقيمة 25 ألف دولار لنسخة Pioneer وبقيمة 10 آلاف دولار للنسخة الأساسية.



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