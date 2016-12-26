ديلي ميل: الكائنات الفضائية تحاول الاتصال بالأرض عبر الانفجارت الكونية on December 26, 2016

نشر موقع ” ديلي ميل” تقريرا جديدا عن اكتشاف العلماء من جامعة ماكجيل في مونتريال لـ٦ انفجارات غامضة حدثت في الفضاء على بعد ثلاثة مليارات سنة ضوئية من الأرض،

وفسرها البعض أنها يمكن أن تكون محاولة من الكائنات الفضائية للتواصل مع البشر، والانفجارات الستة النارية تم رصدها من خلال تتبع موجات الراديو الصادرة من كوكب “Auriga”، والتي تدوم لأجزاء قليلة من الثانية.

وحتى الآن مصدر الموجات التي تم رصدها لا يزال غير معروف، ويقترح البعض أن الانفجارات الغامضة الضخمة يمكن أن تكون علامة على وجود كائنات فضائية غريبة تحاول الاتصال بنا بطرق معينة.

واستخدم الباحثون تلسكوب Green Bank الموجود حاليا في ولاية فرجينيا الغربية، من أجل رصد تلك الموجات الغامضة المثيرة للاهتمام، كما تم نشر نتائج ما توصلوا إليه داخل مقال في مجلة الفيزياء الفلكية.

ويقول الباحثون إنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، ويعتقدون أنها إذا لم تكن كما يعتقدون أي محاولة من الكائنات الفضائية للتواصل مع العوالم الأخرى، فإنها من الممكن أن تكون عبارة عن انفجارات نجوم بعيدة.

من الجدير بالذكر أن عالم الفيزياء الشهير “ستيفن هوكينج” سبق وقال إنه إذا كان بالفعل الكائنات الفضائية موجودة، فإنه من الخطر علينا كبشر محاولة الاتصال بهم، لأنها من المرجح أن تكون راغبة فى استعمار كوكبنا.

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