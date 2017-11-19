يوم في حياة مراهق بمخيمات النزوح في دارفور on November 19, 2017

يوم في حياة مراهق بمخيمات النزوح في دارفور

AFP

بالرغم من أن عبد الله اسحق يعيش في معسكر عطاش للنازحين بجنوب دارفور الذي يبعد 5 كيلومترات فقط من عاصمة الولاية، إلا أنه لم يخرج قط من داخل المعسكر ويكاد لا يعرف شيئا عن العالم الخارجي.

التقيته داخل المخيم، الذي يعيش فيه أكثر من 100 ألف نسمة وهو يبيع مياه الشرب للمنازل، نظير مبلغ مالي زهيد، بعد أن يستجلبها بواسطة عربة بدائية يقودها حمار تعرف محليا ” بالكارو”.

ويقول اسحق، البالغ من العمر 15 عاما، إنه يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من خمس سنوات لإعالة أسرته الصغيرة.

وأضاف ” أبي تعرض لإصابة جعلته قعيدا، وأمي مسنة ولا تزال أختى صغيرة.. لذا طلبوا مني أن أعمل في بيع الماء من اجل أعالتهم وتوفير الاحتياجات اليومية من طعام وشراب “.

لم يدخل اسحق المدرسة بالرغم من وجود ثلاث مدارس داخل المخيم، وبالتالي لا يستطيع القراءة والكتابة وليس لديه وقت فراغ حتي يلعب فيه مع أقرانه.

ويقول في نبرة فيها أسي واضح ” لم أذهب إلي المدرسة بتاتا ولم أقراء كتابا ولم أشاهد تلفازا حتي الآن .. كل وقتي أقضيه في عملي منذ الصباح حتي مغيب الشمس ثم أخلد مباشرة إلى النوم”.

وأوضح وهو يحمل وعاء المياه بيديه النحيلتين أنه لم يخرج خارج المعسكر منذ أن نزح إليه مع عائلته وعمره سنة واحدة “كنت أتمني ان أزور مدينة نيالا القريبة وأتنزه في المتنزهات مثل بقية الاطفال، وأشاهد التلفاز”. وعندما سألته أي الفرق العالمية تشجع؟ وهل تشجع ميسي أم رونالدوا؟ فقال إنه لم يسمع بهولاء اللاعبين.

‘أعمال شاقة’

عند مدخل المخيم يعمل العشرات من الأطفال والمراهقين في أعمال شاقة مثل غسل السيارات أو بناء الطوب، أما في داخله فبعضهم يعمل في بيع وشراء الخردوات، فيما انجرف آخرون في العمل في تجارة المخدرات كما يقول مسؤولو المخيم.

ويؤكد عمدة المعسكر البشر الناقي أن المراهقين في المعسكر يدفعون ثمن الحرب والنزوح أكثر من غيرهم.

وقال إنهم الفئة الغالبة في المخيم ولكنهم الأكثر تأثرا بالأوضاع البائسة هنا “معظهم محرومون من التعليم لقلة المدارس هنا ومن اقتنع منهم بالذهاب إلى المدرسة فإنه لن يستمر في المدرسة بسبب الاكتظاظ الشديد وعدم وجود المعلمين المدربين والمتفرغين”.

وأضاف لا توجد وسائل ترفيه داخل المخيم مثل ملاعب كرة القدم أو أندية المشاهدة ” إزاء هذا الوضع المزري لجا كثير من المراهقين إلى تعاطي المخدرات والاتجار بها.. وهذا امر جديد لم نكن نألفه داخل المخيم ولكنه واقع نعيشه يوميا.. وهو أمر سيئ جدا لان هولاء المراهقين بعد ان فقدوا الأمل في حياة أفضل سيفكرون في حلول اخري مثل ارتكاب الجرائم للعيش هنا”.

وتكاد الصورة تكون مطابقة لوضع مخيم عطاش مع بقية المخيمات المنتشرة في كافة أرجاء الإقليم الذي يشهد نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية والمتمردين منذ العام 2003.

وتبدو الصورة أكثر قتامة داخل الأسواق الرئيسية في المدن الكبري في الإقليم مثل الفاشر ونيالا وزالنجي، حيث ينتشر الميات من الأطفال في داخلها وهم يتسولون الناس من أجل البحث عن لقمة يسدون بها جوعهم بعد ان فقدوا عائلاتهم داخل المخيمات او من مناطقهم الأصلية.

وأجبرت الحرب أكثر من مليوني شخص معظهم من النساء والأطفال – طبقا لتقديرات الامم المتحدة – علي ترك مناطقهم الأصلية والعيش في معسكرات كبيرة موزعة في ولايات دافور الخمس.

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