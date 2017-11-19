في اليوم العالمي للمرحاض: كيف استخدمت المراحيض العامة لإبقاء المرأة في المنزل؟ on November 19, 2017

في اليوم العالمي للمرحاض: كيف استخدمت المراحيض العامة لإبقاء المرأة في المنزل؟

Getty Imagesالمشاركون في مهرجان غلاستونبوري في طوابير على المراحيض العامة

يحتفل العالم في 19 نوفمبر/تشرين ثاني من كل عام باليوم العالمي للمرحاض لتسليط الضوء على أهمية المرحاض على نحو خاص والحمامات بوجه عام على حياة البشر.

وبهذه المناسبة تتحدث البروفيسورة كلارا غريد الأستاذة في جامعة ويست أوف إنجلند ببريستول لبي بي سي عن القيود التي تعرضت لها الحركة النسوية بسبب نقص المنشآت الصحية العامة للمرأة.

وتقول غريد إن عدم وجود مراحيض عامة للمرأة في العصر الفيكتوري في بريطانيا كان مقصودا لإبقائهن بعيدا عن الأماكن العامة.

وأضافت قائلة إنه كان هناك توجه سلبي نحو إقامة مراحيض عامة للنساء فقد كان ينظر إلى استخدام المرأة لها على أنه أمر غير لائق ” لذلك ظلت النساء ببساطة ولفترة طويلة قيد الإقامة بالمنزل”.

وتقول المصممة المعمارية ميغان دوفرينس، من مركز التصميم ببوسطن في الولايات المتحدة، إن المنشآت العامة بما في ذلك التعليمية وأماكن العمل كانت مصممة لاستخدام الرجال فقط، وقد حاولت النساء التكيف مع نقص المرحاض بعدة طرق منها شرب كميات أقل من المياه وحبس البول لساعات وقضاء وقت أقل في الأماكن العامة.

الحركة النسوية

وتقول الدكتورة غريد “كان على النساء الانتظار حتى نهاية ثمانينيات القرن التاسع عشر عندما ظهرت الحركة النسوية، ثم وانتشرت المراكز التجارية والمقاهي فحينئذ باتت المراحيض العامة للمرأة مقبولة”.

Getty Imagesالحركة النسوية ساعدت على تغيير الوضع

وتضيف قائلة إن عدد المراحيض العامة المتاحة للرجل مازالت أكثر من تلك المتاحة للمرأة. مشيرة إلى أن ” المباني يصممها عادة مهندس رجل، لذلك نجد أنه حتى اليوم يوجد في أغلب بلدان العالم مراحيض للرجل أكثر من المرأة”.

ويقول البروفيسور هارفي مولوتش أستاذ الاجتماع بجامعة نيويورك إن النساء أكثر احتياجا للمرحاض العام من الرجال فهناك كبيرات السن اللائي يعانين سلس البول، والنساء خلال الدورة الشهرية، والحوامل، واللائي يحملن رضعا.

ويقول الخبراء إن اليابان حققت تقدما جيدا نحو تعزيز المراحيض العامة للنساء.

الدول النامية

وأما في الدول النامية فإن الوضع خطير.

Getty Imagesالأطفال يقضون حاجتهم في العراء في بعض ولايات الهند

يقول تقرير لليونسكو إن فتاة واحدة من كل 10 فتيات في أفريقيا لا تذهب للمدرسة خلال الدورة الشهرية.

وهناك نتائج أخطر على بعض النساء اللاتي يجبرن على قضاء حاجتهن في العراء. ففي عام 2014 تعرضت فتاتان في ولاية أوتار براديش الهندية للاغتصاب والقتل عندما ذهبتا لقضاء الحاجة في العراء، وقد سلط الحادث الضوء على مشكلة الصرف الصحي هناك.

وقال تقرير لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف إن تطور الصرف الصحي مازال بطيئا في 90 دولة حول العالم. فهناك 600 مليون شخص يتشاركون المرحاض، و892 مليون شخص يقضون حاجتهم في العراء.

بالصور: يوم المرحاض العالمي

رسوم فنية للاحتفاء باليوم العالمي للمرحاض

وأظهر تقرير لمنظمة “ووتر إيد” حول وضع المرحاض في العالم عام 2017 أن إثيوبيا هي رقم واحد في العالم من حيث البيوت التي لا يوجد بها مرحاض، و93 بالمئة من شعبها ينقصه أساسيات الصرف الصحي، في حين أن الهند يوجد بها أكبر عدد من السكان الذين يعيشون بلا بنى تحتية للصرف الصحي وعددهم يقدر بنحو 723 مليون شخص.

ووفقا للتقرير فإن 46 مليون امرأة في إثيوبيا و355 مليون امرأة في الهند لا يتوفر لهن مرحاض آمن.



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