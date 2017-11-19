بيع رسم نادر لتان تان مقابل 500 ألف دولار on November 19, 2017

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بيعت إحدى الرسومات النادرة لشخصية المحقق الصحفي الشاب تان تان، وكلبه الوفي سنووي مقابل نحو 500 ألف دولار في مزاد بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويرجع تاريخ اللوحة إلى عام 1939، إذ كانت ضمن مجموعة الصور الخاصة بقصة “تان تان وصولجان الملك أوتوكار” للفنان البلجيكي هيرجيه صاحب القصص المصورة وبطلها المحقق الصحفي الشاب. وبيعت في المزاد متعلقات أخرى لهيرجيه.

كما بيعت قصاصة من قصة “تان تان والنجم الغامض” في المزاد مقابل 350 ألف دولار.

لكن نسخة من قصة “تان تان ورحلة إلى القمر” موقعة من بعض رواد الفضاء الأمريكيين لم تجد من يشتريها.

ومن متعلقات هيرجيه التي طُرحت في المزاد عدد من الكتب والتصميمات والرسومات.

ويعتبر تان تان من أشهر الشخصيات الخيالية في عالم الكتب المصورة على الإطلاق.

وترجمت مغامرات تان تان إلى 90 لغة، وبيعت منها أكثر من 200 مليون نسخة في شتى أنحاء العالم، ولا تزال القصص تحظى بشعبية حتى الآن.

وفي العام الماضي، بيعت قصاصة من قصة “المستكشفون على سطح القمر” مقابل 1.64 مليون دولار في باريس.

كما بيع في العام نفسه رسم نادر للمحقق الصحفي الشاب من قصة “تان تان وزهرة اللوتس الزرقاء” مقابل 1.2 مليون دولار في مزاد بشنغهاي.

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