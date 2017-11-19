الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو للمرة السادسة في قضايا فساد on November 19, 2017

الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو للمرة السادسة في قضايا فساد

AFPنتنياهو ينفي مخالفة القانون ويقول إنه ضحية حملة من خصومه

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للتحقيق للمرة السادسة في قضايا فساد، حسب تقارير إعلامية.

ويتهم نتياهو بتلقي هدايا فاخرة من داعمين أثرياء، من بينهم رجل الأعمال والمنتج في هوليود، آرون ميلتشان.

ويعتقد أن ميلتشان، وهو صديق لنتنياهو، قد بعث لرئيس الوزراء الإسرائيلي علبا من السيجار الفاخر وهدايا أخرى قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات.

وقد خضع المنتج نفسه للتحقيق في سبتمبر/ أيلول الماضي.

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وقالت القناة الثانية الإسرائيلية إن المحققين وصلوا إلى إقامة نتنياهو في القدس بعد الرابعة مساء من يوم الأحد، وهي الزيارة الثانية في 10 أيام، بعد استجوابه لمدة 4 ساعات في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفضلا عن اشتباه المحققين في أن تشكل الهدايا التي تلقاها نتنياهو رشوة، تحقق الشرطة في تهم بأنه سعى إلى ضمان تغطية إيجابية لأدائه الحكومي مقابل المساعدة على إضعاف تأثير صحيفة يديعوت أهرنوت لصالح صحيفة إسرئايل هيوم المجانية الموالية لنتنياهو.

وينفي نتينياهو مخالفة القانون ويقول إنه ضحية حملة إعلامية دبرها خصومه السياسيين.

ولم تؤكد الشرطة التحقيق الأخير، ولكن وسائل الإعلام المحلية تناولته بشكل واسع.

واستجوبت الشرطة مطلع هذا الشهر مقريبن من نتياهو من بينهم إسحاق مولتشو، وديفيد شيمرون، في إطار تحقيقات في قضية شراء غواصات ألمانية، ولكن اسم نتنياهو لم يرد في التحقيق.

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