“#السعودية_دولة_جمال_وخيم” .. يحدث ضجة على تويتر on November 19, 2017

“#السعودية_دولة_جمال_وخيم” .. يحدث ضجة على تويتر

محطات عديدة استوقفت المغردين العرب، من بينها، مقال للصحيفة الديار اللبنانية حول السعودية، والأزمة الإنسانية في اليمن، وجدل في الجزائر بسبب أغنية “راني زعفان”.

ما قصة هاشتاغ #السعوديه_دولة_جمال_وخيم؟

يرد مغردون سعوديون عبر هاشتاغ #السعوديه_دوله_جمال_وخيم على ما اعتبروها إساءة وجهتها إحدى الصحف اللبنانية للبلادهم.

وبحسب مغردين، افتُتحت صحيفة الديار اللبنانية نسخة الخميس الماضي بعنوان “.. ماذا تكون السعودية لولا نفطها؟ ألم تكن دولة جمال وخيم ؟”

قوبل العنوان بغضب سعودي و خليجي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سجل هاشتاغ #السعوديه_دوله_جمال_وخيم أكثر من 130 ألف تغريدة.

وعبر مغردون سعوديون من خلال الهاشتاغ عن اعتزازهم بتاريخ بلادهم وتراثهم الحضاري، وتمسكهم به مهما بلغوا من تقدم وازدهار.

واعتبر آخرون أن هذا الكلام موجه لكل دول الخليج ، وطلبوا الصحيفة بالاعتذار عن هذا التصريح الذي وصفوه بـ”غير المؤدب والمسيء” بحق العشائر العربية وبتاريخها على حد قولهم.

كما وصف المتفاعلون مع الهاشتاغ المقال بـ “السفه الإعلامي” وعدوه “تجديفا يائسا” ومحاولة لتصفية حسابات سياسية بطريقة “فجة”، حسب قولهم.

بالمقابل، تضامن بعض المغردين مع الصحيفة، ودفعوا عنها صفة الكذب والفتن قائلين إن المقال لم يتطاول على قبائل الخليج ودعوا إلى احترام حرية الصحافة.

على صعيد آخر، دعا آخرون إلى درء الفتنة و إلى عدم الانجرار وراء النعرات الهدامة.

وغرد الإعلامي اللبناني جمال فياض “شارل أيوب لم يكن يوماً ولا بأي شكل من الأشكال يمثل رأي الشعب اللبناني، ونحن أيضاً عرب والخيم والإبل تراثنا وخيرنا وتاريخنا الذي لا نخجل به، وليصمت مدعي الصحافة التي تفسد ولا تبني… ”

ورأى قطاع آخر من المغردين أن المقال والتعليقات التي تلته لخصت حالة الانحطاط والانشقاق التي يعيشها العالم العربي-حسب تعبيرهم، مضيفين أن الموضوع أبرز كمية المنشورات والتدوينات المتفجرة بالكره والشتائم.

#افتحوا_منافذ_اليمن.. نداءات لإنقاذ اليمن من براثن الحرب

دشن نشطاء يمنيون وعرب حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان #افتحوا_منافذ_اليمن ، تطالب برفع الحصارعن اليمن وفتح الحدود.

و لم تقتصر الحملة على التغريد باللغة العربية بل أطلق نشطاء حملة بالإنجليزية #OpenAccessToYemen، لإيصال معاناة اليمنين إلى العالم.

وقد ظهر هاشتاغ #افتحوا_منافذ_اليمن في ما يزيد عن 80 ألف تغريدة.

وناشد المشاركون في الحملة قيادة التحالف العربي بفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لتزويد المدنيين في اليمن بالغذاء والدواء، ولتجنيبهم فاتورة الصراع العسكري.

كما وصف النشطاء الوضع الإنساني في اليمن بالكارثي وتناقلوا صورا لأطفال غارت عيونهم وأصاب الهزال أجسامهم الصغيرة جراء سوء التغذية وانتشار الأوبة. واتهموا المنظمات الأممية بالتقاعس إزاء ما يحدث في اليمن.

#راني_زعفان : أغنية “غاضبة” تثير جدلا في الجزائر

تصدر هاشتاغ بعنوان “#راني_زعفان” قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في الجزائر بعدد تغريدات فاق 10 آلاف تغريدة.

انتشر هذا الهاشتاغ تعقيبا على أغنية مصورة أطلقها المدوّن الجزائري المشهور أنس تينا انتقد من خلاله الواقع الجزائري.

وقد شهد الفيديو الذي حمل عنوان “راني زعفان” أو “أنا غاضب” تفاعلا واسعا على موقع يوتيوب، حيث فاق عدد مشاهدي الفيديو المليون مشاهد.

وتقمص أنس تينا شخصية متشرد يجوب شوارع الجزائر، وهو يتحدث عن أبرز المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الشباب الجزائري على غرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية والبطالة و الطبقية، إضافة للوضع السياسي في البلاد .

ووفقا لنشطاء فإن المدون الجزائري اقتبس عنوان الأغنية من كلمة كان يرددها مشرد جزائري توفي سنة 2012 في ظروف غامضة.

وتباينت آراء المغردين حول الأغنية بين مؤيد لمحتواها قائلا إنها جسدت ما تعانيه البلاد من مشاكل وبين متوجس يرى في توقيت إصدارها رسالة تحريضية كونها تتزامن مع قرب الانتخابات المحلية واستعمل هؤلاء هاشتاغ #راني_فرحان للرد على الأغنية.



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