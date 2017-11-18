روسيا تحبط محاولة تمديد تحقيق دولي بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا on November 18, 2017

BBC

استخدمت روسيا حق النقض بمجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، ضد مشروع قرار يدعو إلى تمديد تحقيق بشأن الجهة المسؤولة عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

وصاغت اليابان مشروع القرار الذي كان يدعو إلى تمديد التحقيق شهرا إضافيا.

وتولت إجراء التحقيق لجنة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

التعليقات