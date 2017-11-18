بين #ضد_ال_سعود و #عزنا_ال_سعود وصل الحريري الى باريس on November 18, 2017

بين #ضد_ال_سعود و #عزنا_ال_سعود وصل الحريري الى باريس

قضايا اليوم: لبنانييون يهاجمون المملكة العربية السعودية وآل سعود، وسعوديون يعبرون عن حبهم للملك والمملكة ويردون على كل من يسيء لهم، وفي الإمارات العربية المتحدة تعليقات وتصريحات حول مقابلة وزير خارجية قطر الأخيرة.

#ضد_ال_سعود #AgainstAlSaudGetty Imagesصورة تجمع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري

نبدأ اليوم تقريرنا من لبنان حيث تصدر هاشتاغ ‫#ضد_ال_سعود مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر من خلاله المستخدمون عن آرائهم تجاه ما يحصل من مناوشات بين لبنان والسعودية في الآونة الاخيرة، خصوصا بعد استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض.

تفاعل العالم الالكتروني مع هاشتاغ ‫ #ضد_ال_سعود الذي أطلق على فيسبوك وتويتر ليتصدر الترند عربيا. وحصد الهاشتاغ أكثر من 50 ألف تغريده على تويتر باللغة العربية وأكثر من 33 ألف تغريدة باللغة الإنجليزية #AgainstAlSaud على الموقع ذاته.

#عزنا_ال_سعود

Getty Imagesالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

لم ينتظر اللبنانيون كثيرا ليأتي الرد، فانتشر في المملكة العربية السعودية صباحا هاشتاغ #عزنا_ال_سعود ليصل إلى أكثر من 9 الآف تغريده في اقل من 4 ساعات، وأكد المستخدمون تأييدهم للمملكة وحبهم لها ولقيادتها من جهة ورفضهم لكل من يسيء لبلدهم من جهة ثانية.

#قطر_ساندويتش

Getty Imagesوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

وفي الإمارات العربية المتحدة تصدر هاشتاغ #قطر_ساندويتش مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصف وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، علاقة بلاده مع إيران بـ “الفريدة جدًا”، قائلًا إن قطر “ساندويتش” بين المملكة العربية السعودية وإيران، معتبرًا أن قطر كانت فقط جزءً من “لعبة أكبر” تحدث الآن في لبنان أيضًا.

وأبدى كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا مع تصريحات الوزير القطري، حيث شارك المغردون هاشتاغ #قطر_ساندويتش أكثر من 14 ألف مرة على موقع تويتر إذ اتخذ معظم المغردون أسلوبا ساخرا للتعليق على التصريحات.





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