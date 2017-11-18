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الحريري: أنا في الطريق إلى مطار الرياض

on November 18, 2017 0 Comment

الحريري: أنا في الطريق إلى مطار الرياض

BBC

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، أنه في الطريق إلى مطار الرياض بالسعودية.

ونفى الحريري مجددا مزاعم مسؤولين لبنانيين بأنه محتجز في السعودية ضد إرادته.

جاء هذا بعدما قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيلتقي الحريري السبت في باريس.

ومنذ نحو أسبوعين، أعلن الحريري استقالته في بيان تلاه من الرياض.

ويقول قادة لبنانيون إن الحريري محتجز في السعودية رغما عنه.

وقال


الحريري في تغريدة بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي “القول بأني محتجز في السعودية وغير مسموح لي بمغادرة البلد كذب. أنا في الطريق إلى المطار”.

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