اعتقال 19 شخصا عقب أعمال عنف بين بوذيين ومسلمين في سريلانكا on November 18, 2017

BBCالعنف أدى لتدمير 10 سيارات ومهاجمة 62 منزلا ومحلا تجاريا في إقليم غالي

نشرت السلطات في سريلانكا قوات من الجيش وعناصر مكافحة الشغب في إقليم غالي لوقف أعمال العنف بين المسلمين والبوذيين، كما فرضت حظر تجوال لليلة الثانية على التوالي.

وأعلنت الشرطة في الإقليم اعتقال 19 شخصا بعد حادث في إقليم غالي، وأكدت سيطرتها على الاضطرابات في المنطقة.

وقال وزير القانون والنظام ساغالا راتناياكا إنه تم استدعاء المزيد من قوات الجيش وفرق مكافحة الشغب والقوات الخاصة الأمنية للسيطرة على الموقف في الإقليم.

وحذر المواطنين أيضا من تأجيج الكراهية الطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مانوشا ناناياكارا، عضو البرلمان السريلانكي لبي بي سي :”تم تدمير 10 سيارات، غالبيتها يمتلكها مسلمين، كما تم مهاجمة 62 منزلا ومحلا تجاريا”.

BBCبدأ العنف بين المسلمين والبوذيين بعد حادث دراجة نارية

وأشار إلى أن حظر التجول المطبق من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا هو إجراء أمني لمنع المزيد من العنف بين المواطنين.

وبدأت أحداث العنف بين الغالبية البوذية والأقلية المسلمة بعد وقوع حادث مروري اصطدمت خلاله دراجة يقودها بوذي بسيدة مسلمة في الشارع.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال مواطنين من الجانين بعد “انتشار شائعات ورسائل تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي”، والتي ساهمت في إشعال الفتنة الطائفية والعنف بين المواطنين.

ووقعت اشتباكات مماثلة قبل ثلاث سنوات في منطقة قريبة من الأحدث الأخيرة، مما دفع ألاف المسلمين إلى النزوح عن منازلهم.

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