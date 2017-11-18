أزمة زيمبابوي: متظاهرون يحتشدون في احتجاجات ضد موغابي on November 18, 2017

AFP

احتشد عشرات الآلاف من المحتجين في عاصمة زيمبابوي، هراري، في احتجاجات مطالبة باستقالة الرئيس روبرت موغابي.

وتحظى هذه الاحتجاجات بدعم الجيش الذي نظم الأربعاء الماضي بعد سيطرة الجيش على مقاليد الحكم.

وقال مراسلو بي بي سي إن محتجين في الحشد الشعبي هتفوا تأييدا لإجراءت الجيش.

وطالبت فروع الحزب الحاكم، حزب زانو بي أف، الذي كان الكثير من أعضائه المخضرمين من الموالين للرئيس.

ويخضع موغابي البالغ من العمر 93 عاما للإقامة الجبرية لكنه ظهر لأول مرة للعلن يوم الجمعة.

BBCمحتجون في زيمبابوي

وحضر حفلا لتخريج طلبة من الجامعة في هراري.

الحزب الحاكم في زيمبابوي يطالب باستقالة موغابي من زعامته

موغابي يظهر علانية لأول مرة بعد سيطرة الجيش على السلطة في زيمبابوي

وظل موغابي رئيسا لزيمبابوي لمدة 37 عاما منذ استقلالها.

وتحرك الجيش في ظل صراع على السلطة بشأن خليفة موغابي.

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