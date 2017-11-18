أردوغان يرفض اعتذار الناتو عن حادثة النرويج on November 18, 2017

EPAأتراك تظاهروا في أنقرة ضد الناتو وطالبوا بانسحاب تركيا من الحلف

رفض الرئيس التركي اعتذار حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن حادثة وقعت في مناورات بمركز تدريب الحلف في النرويج سحبت تركيا بسببها قواتها من المناورات.

وكان الناتو اعتذر لتركيا عن وضع صورة مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، والرئيس، رجب طيب أردوغان، على لوحات التدريب على الرماية.

واعتبر الرئيس التركي أن “هذا التصرف المسيء لا يمكن العفو عنه بهذه السهولة”.

وقال في خطاب تلفزيوني: “رأيتم التصرف المسيء في مناورات الناتو الأربعاء، هناك أخطاء لا يرتكبها الأحمق وإنما يفعلها المنحط من الناس فقط”.

وأضاف أردوغان أن “هذه المسألة لا يمكن التغاضي عنها بمجرد اعتذار”.

وقد أعلنت تركيا الجمعة سحب 40 من جنودها كانوا في مركز تدريب الناتو في النرويج، بعد حادثة لواحت الترديب على الرماية. واعتذر الناتو والحكومة النرويجية عن الحادثة.

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