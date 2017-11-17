نجمة التنس سيرينا ويليامز تتزوج في أجواء “الجميلة والوحش” on November 17, 2017

في واحدة من أكبر حفلات زفاف المشاهير هذا العام، تزوجت نجمة التنس العالمية، سيرينا وليامز، من أليكسيس أوهانيان أحد مؤسسي موقع التواصل الاجتماعي “ريديت”.

وحضر الحفل، الذي أقيم في نيو أورليانز، عددا من النجوم من أبرزهم المغنية الأمريكية بيونسيه، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والممثلة الأمريكية ايفا لونجوريا.

واختار الزوجان لأجواء حفلهما قصة “الجميلة والوحش” وفقا لتقارير إعلامية قالت أيضا إن عدد الضيوف على قائمة المدعويين وصل إلى 200.

وتم إغلاق كامل المنطقة المحيطة بمركز الفن المعاصر الذي أقيم فيه حفل الزواج.

وكان من بين الضيوف أيضا نجمة التنس الدنماركية كارولين وزنياكي، والأمريكية كيلي رولاند، والمغنية سيارا، ولا لا أنثوني، ومحررة مجلة فوغ آنا وينتور، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

WILLIAM WEST/AFP/Getty Images

وتفيد التقارير أن تكلفة الزفاف بلغت أكثر من مليون دولار أمريكي، كما طلب من الضيوف عدم إحضار هواتفهم المحمولة لأن مجلة فوغ حصلت على حقوق التغطية الحصرية للحفل.

وهنأ باتريك موراتوغل، مدرب سيرينا، نجمة التنس متمنيا لها “زفافا سعيدا” على صفحته على موقع إنستغرام.

وأعلن الزوجان خطبتهما في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضى بعد مواعدة استمرت 15 شهرا.

وجاء إعلان الخطوبة على شكل قصيدة نشراها على موقع “رديت” كانت بعنوان: “قلت: موافقة”.

EMILY KASK/AFP/Getty Images

وأنجبت نجمة التنس العالمية، سيرينا وليامز ابنتها أليكسيس أولمبيا قبل شهرين في إحدى مستشفيات فلوريدا بالولايات المتحدة.

وكانت قد قالت إنها تعتزم العودة إلى التنس في بطولة أستراليا في يناير/ كانون الثاني المقبل.

واعترفت سيرينا أنها كشفت أنها حامل عندما نشرت صورة لها بالخطأ على الانترنت.

وفازت سيرينا ببطولة أستراليا في يناير/ كانون ثاني الماضي، وهي في أيام الحمل الأولى، وقالت لمجلة فوغ إنها تريد الدفاع عن لقبها.

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