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درب عقلك بهذا اللغز: ما هي الدولة التالية في هذا التسلسل؟ on November 17, 2017

نتحداك أن تحل لغز هذا الاسبوع من بي بي سي! نتمنى لك حظا موفقا. BBC اللغز رقم (7) فيتنام: 1، باناما: 2، بوروندي: 3، نيوزيلاند: 4، الصين: 5 ما هي الدولة التالية في هذا التسلسل ورقمها 6؟ ألغاز أخرى من بي بي سي: كيف يمكنك تحديد القطعة الزائفة؟

من الصادق ومن الكاذب؟

ما الحد الأدنى لعدد مرات عبور المركب؟

لا تسكب الحليب!

ما هو لون الدب؟ الإجابة تحت الصورة! BBCالإجابة: الدولة التالية في ذلك التسلسل هي استراليا ورقمها 6 إذ انه يوجد في علمها القومي 6 نجوم. اللغز من أيريك مونكمان وبوبي سيجال، ومن برنامج “توداي”. التعليقات Share this on WhatsApp

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