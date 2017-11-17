تصادم طائرتين جنوب إنجلترا on November 17, 2017

BBCوحدة التحقيق في حوادث الملاحة الجوية قالت إن الطائرة من نوع سيسنا

اصطدمت طائرتان في سماء منطقة باكنغهامشير جنوب شرقي انجلترا.

وقالت وحدة التحقيق في حوادث الملاحة الجوية إن طائرة من نوع سيسنا اصطدمت بطائرة عمودية.

وأبلغت خدمة الإسعاف، التي أرسلت سياراتها إلى مكان الحادث، عن وقوع عدد من الضحايا.

وتوجهت سبع سيارات إطفاء وإسعاف إلى مكان الحادث بها ثلاثون إطفائيا ومسعفا لإسعاف بالمصابين.

ويقول مراسل بي بي سي في مكان الحادث إن عددا كبيرا من أفراد الشرطة منتشرون حول مكان الحادث. ولم يكشف عن عدد الضحايا والمصابين حتى الآن.

PAالشرطة أغلقت الطرق المؤدية إلى مكان الحادث

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