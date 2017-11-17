تركيا تحظر مهرجانا ألمانيا لأفلام المثليين جنسيا في أنقرة on November 17, 2017

AFPيقول نشطاء في الدفاع عن حقوق المثليين جنسيا إنهم يواجهون تقليصا في حقوقهم في ظل حكومة أردوغان

حظر مسؤولون أتراك مهرجانا لأفلام المثليين جنسيا الناطقة باللغة الألمانية كان من المقرر إقامته في العاصمة أنقرة، وقال المسؤولون إن تنظيمه قد يؤدي إلى التحريض على الكراهية أو استهدافه بهجمات إرهابية.

وكان منظمو مهرجان “بينك لايف كوير فيست فور” يعتزمون عرض أربعة أفلام في دور العرض يومي 16 و 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالوا إن القرار “يحرمنا من حقوقنا الدستورية”.

وتعد المثلية الجنسية غير قانونية في تركيا، غير أن نشطاء يقولون إن الكراهية المرضية للمثلية مازالت واسعة النطاق.

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وقال مكتب محافظ أنقرة في بيان إن محتوى المهرجان “قد يحرض على الكراهية والعداوة تجاه جزء من المجتمع”.

وأضاف أن أجهزة الاستخبارات أشارت إلى أن “منظمات إرهابية تسعى إلى شن هجوم يستهدف الجماعات المنشقة أو أفرادا”.

وقال منظمو المهرجان إنهم تعرضوا بالفعل لهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي قبل حظره.

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وأضافوا في بيان :”الإشارة إلى أن عرض هذه الأفلام قد يكون استفزازيا أو قد تستهدفه جماعات إرهابية هو بسبب شرعية أشخاص ومؤسسات تصدر خطاب كراهية تجاهنا وترى وجودنا تهديدا”.

وقالت وكالة فرانس برس للأنباء إن المهرجان كان برعاية السفارة الألمانية.

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يأتي إلغاء المهرجان وسط تدهور العلاقات بين البلدين على خلفية اعتقال رعايا ألمان، وما تصفه تركيا بتدخل ألمانيا في شؤونها الداخلية.

وتشكو الجماعات المدافعة عن المثلية الجنسية من تقويض حقوقهم في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية المتحفظ دينيا.

وقالوا إنهم يتعرضون كثيرا للعداوة والمضايقات والإساءة وأن السلطات تتقاعس في حقوقهم.

كما حظرت السلطات التركية للعام الثالث على التوالي مسيرة سنوية لزواج المثليين في أسطنبول.

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