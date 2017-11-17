بروسيا دورتموند يستبعد أوبامايانغ لأسباب تأديبية on November 17, 2017

EPA

أعلنت إدارة نادي بروسيا دورتموند إستبعاد النجم الغابوني بيير أمريك أوبامايانغ من تشكيل الفريق للمباراة المقبلة في منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (البوندز ليغا) أمام شتوتغارت.

وقالت الإدارة على حساب الفريق على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إنها استبعدت اللاعب البالغ من العمر 28 عاما لأسباب تأديبية دون أي توضيح.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الإدارة هذا الإجراء ضد اللاعب حيث أوقفته الموسم الماضي لسفره دون علم النادي.

وبدأ أوباميانغ الموسم بشكل قوي وسجل 15 هدفا في أول 12 مباراة مع الفريق بينها مرتان هاتريك في البوندز ليغا، لكنه أخفق في تسجيل أي هدف في آخر خمس مباريات شارك فيها.

وخسر دورتموند 3 مرات في آخر أربع مباريات خاضها في الدوري ليتراجع إلى المركز الثالث متأخرا بست نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

ويستضيف دورتموند توتنهام في الجولة المقبلة من منافسات دوري أبطال اوروبا الثلاثاء القادم.

وتناقلت وسائل الإعلام تقارير الصيف الماضي حول إمكانية انتقال أوبامايانغ لعدة أندية بينها تشيلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

التعليقات