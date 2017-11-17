أول ظهور علني لموغابي بعد سيطرة الجيش على مقاليد الحكم في زيمبابوي on November 17, 2017

AFP / ZBC موغابي (الثاني من اليمين) رهن الإقامة الجبرية، في صورة مع قسطنطينو تشيوينغا، قائد جيش زيمبابوي (أقصى اليمين)

ظهر الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي علنا للمرة الأولى منذ تولي الشرطة لمقاليد السلطة في البلاد الأربعاء الماضي، وذلك في حفل تخرج في جامعة هاراري.

وردت تقارير عن رفض الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي المطالبات بتنحيه على الفور، على رغم من تزايد المطالبات له بتقديم استقالته.

ووضع موغابي، 93 عاما، رهن الإقامة الجبرية بعيد تولي الجيش لمقاليد السلطة في البلاد الأربعاء الماضي، وسط صراع على السلطة عمن سيخلف موغابي في حكم البلاد.

وقال الجيش يوم الجمعة إنه “يتحاور” مع موغابي موضحا أنه يعتقل “المجرميين” المحيطين بالرئيس، ولكنه لم يذكر أسماء المعتقلين.

ووردت تقارير عن اعتقال عدد من كبار المسؤولين منذ الأربعاء.

وقال الجيش “ما زال بعضهم هاربين”.

وفي بيان بثه التلفزيون، قال الجيش إنه سيثطلع الشعب على نتئجة المحادثات مع موغابي في “أقرب فرصىة ممكنة”.

وتقول مصادر إن الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي، ومجموعة إفريقيا الجنوبية للتنمية – بحسب ما يقوله مراسلون – تبدي حرصا على التوصل إلى حل دستوري معقول للأزمة، بدلا من تأييدها لسيطرة الجيش على السلطة.

ما الذي يحدث في هراري الآن؟

لا تزال العاصمة في حالة ترقب وقلق.

ومازال موغابي قيد الإقامة الجبرية في منزله. ويحاول قس من الروم الكاثوليك، يعرف موغابي عن قرب منذ سنوات، الوساطة للتوصل إلى اتفاق على مستقبله مع الجيش.

ويلتقي وزيرا الدفاع، نوسيفيوي مافيسا-نكاكولا، وأمن الدولة، بونغاني بونغو، في جنوب إفريقيا، بالرئيس موغابي نيابة عن جماعة إفريقيا الجنوبية للتنمية، التي ترأسها حاليا جنوب إفريقيا.

AFP/Getty Imagesالسكان يمارسون أعمالهم وحياتهم بطريقة طبيعية

وأفادت تقارير بأن من بين النقاط الشائكة في المحادثات، الدور الذي سيسند إلى نائب الرئيس السابق، إيمرسون ماننغوا، وأمن أسرة موغابي.

وأشار ممثل حزب زانو-بي إف في بريطانيا، نك مانغوانا، في مقابلة مع بي بي سي، إلى أن موغابي قد يبقى إسميا في السلطة حتى ينعقد مؤتمر الحزب في ديسمبر/كانون الأول، وينصب منانغاغوا رسميا زعيما للحزب والبلاد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر قوله إن غريس، زوجة موغابي، موجودة في مقر الرئيس، مع شخصيات أخرى مهمة من جماعة “جيل – 40” المؤيدة للسيدة الأولى، منها جوناثان مويو، وسافيور كاسوكويري، الوزيران في مجلس الوزراء.

اللاعبون الرئيسيون في أزمة زيمبابوي

سيدة زيمبابوي الأولى “غوتشي غريس”

روبرت موغابي: الحاكم الوحيد لزيمبابوي منذ الاستقلال

“ضرورة العودة للديمقراطية”

وظل الرئيس موغابي يتولى قيادة زيمبابوي منذ حصول البلاد على الاستقلال عن بريطانيا في 1980.

ولكن النزاع على خليفته المحتمل، بين زوجته ومنافسها، إيميرسون منانغاغوا، النائب السابق للرئيس، شق صفوف حزب زانو-بي إف خلال الأشهر الأخيرة.

وبدت أدلة الأربعاء على أن الجيش يمارس ضغطا على الدائرة المقربة من غريس موغابي، عندما قدم أحد حلفائها الأساسيين، وهو زعيم جناح الشباب في حزب زانو-بي إف، كودزاي تيشبانغا، اعتذارا متلفزا – طواعية بحسب ما قيل – بعد انتقاده قبل يوم واحد لقائد الجيش.

وأفادت تقارير بأن تيشبانغا معتقل حاليا لدى الجيش.

ويتساءل المراسلون إن كان الرئيس موغابي، الذي ظل في الحكم لسنوات، سيقدم استقالته.

وقال تنداي بيتي، أحد زعماء المعارضة في زيمبابوي، لبي بي سي إنه يود أن يرى انتقالا سلسا للسلطة.

وأضاف “من الضروري أن نعود إلى الديمقراطية. يجب أن نعود إلى الشرعية، لكننا نحتاج فترة انتقالية، وأعتقد، وآمل، أن يبدأ حوار الآن بين الجيش والزيمبابويين. ويمكن أن يبدأ حوار بين الجيش والهيئات الإقليمية مثل مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، والاتحاد الإفريقي أيضا”.

هدوء غير معتاد

ولم ترد أي تقارير تفيد بحدوث اضطرابات في زيمبابوي. ويقول المراسلون إن كثيرا من الناس قبلوا فكرة غياب الرئيس موغابي عن السلطة. وقيل إن الشوارع في هراري بدت أهدأ من وضعها المعتاد، والناس يمارسون أعمالهم بطريقة طبيعية.

وتقول أن سوي مراسلة بي بي سي في هاراري إن الكثير من الزيمباويين ابدوا تأييدا لتولي الجيش لمقاليد السلطة في البلاد، وبوضع موغابي رهن الإقامة الجبرية.

وقال بائع للكتب لبي بي سي “ما قام به الجيش أمر جيد. سيضمن حصولنا على حكومة انتقالية”.

ويعتقد بائع الكتب الذي تحدث إلى بي بي سي تماما أن حكم موغابي، الذي دام 37 عاما، انتهى.

وتقول سوي إنه يوجد تغيير في نبرة الناس في البلاد، كما يوجد إحساس أن الكثير من الزيمبابويين يتوقون إلى التغيير.

AFP/Getty Imagesحالة من الترقب في زيمبابوي لمعرفة مستقبل موغابي

وقد طوقت قوات الجيش والمدرعات الأربعاء مبنى البرلمان والمباني الرئيسية الأخرى.

وسيطر الجنود في وقت سابق على مقار الإذاعة والتلفزيون الرسمي، وأصدر الجيش بيانا يقول فيه إنه يستهدف “المجرمين” المحيطين بالرئيس موغابي.

ونفى الجنرال سيبوسيسو مويو في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن يكون ما قام به الجيش انقلابا، قائلا “ليس هذا استيلاء عسكريا على السلطة”.

وأضاف أن موغابي وأسرته “بخير وفي أمان، وأمنهم محفوظ. ونتوقع، فور إنجاز مهمتنا، أن يعود الوضع إلى طبيعته”.

وبالرغم من ذلك، قال الاتحاد الإفريقي إن الاستيلاء على السلطة، واعتقال الرئيس موغابي يبدي ما حدث بأنه “انقلاب”.

من هو روبرت موغابي؟

وقال رئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما، الأربعاء إنه تحدث هاتفيا مع موغابي، الذي أشار إلى أنه “قيد الإقامة في منزله، لكن بخير”.

وكان موغابي قد أقال نائبه منانغاغوا من منصبه أوائل هذا الشهر في أعقاب طلب بإقالته من غريس موغابي.

وزاد التوتر أكثر الاثنين عندما قال رئيس أركان الجيش، الجنرال قسطنطينو تيشوينغا، إن الجيش يتأهب للتدخل لإنهاء عملية تطهير داخل حزب زانو-بي إف الحاكم.

ويعد تشيوينغا حليفا مقربا من منانغاغوا، كما أنهما كليهما من قدامي المحاربين الذين شاركوا في حرب السبعينيات التي قضت على حكم الأقلية البيضاء.

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