ما هو الانقلاب؟ on November 16, 2017

Getty Imagesقادة عسكريون في زيمبابوي تولوا مقاليد الأوضاع

تولى الجيش زمام الأمور في زيمبابوي، ويصف كثيرون ما جرى في البلاد بأنه انقلاب. فما هو “الانقلاب”؟

الانقلاب هو الإطاحة بالحكومة بشكل غير شرعي وغالبا باستخدام العنف أو التهديد باستخدام العنف.

وغالبا ما يكون ذلك ناجماً عن عدم رضا الجماعة التي قامت بالانقلاب عن الأوضاع في البلاد أو عن أداء الحكومة.

وهناك العديد من الإجراءات التي يتم اللجوء إليها لفرض السيطرة، منها مثلا السيطرة على المباني الحكومية وإلقاء القبض على الحكام ووضعهم في السجن.

كما تترافق الانقلابات غالبا بالاستيلاء على محطات التلفزيون الرسمية ووسائل الإعلام لاطلاع الناس على أهدافهم.

ما هو الانقلاب العسكري؟

عندما يقوم الجنود والضباط وعناصر المؤسسة العسكرية بالإطاحة بالحكم يوصف ذلك بأنه انقلاب عسكري. ومن السهل جدا أن يقوم الجيش بالانقلاب بسبب امتلاكه السلاح أو التهديد باستخدامه بالتالي يمكنه تحقيق أهدافه.

وتمتلك المؤسسة العسكرية أو الجيش نفوذا كبيرا أو سلطات واسعة في العديد من البلدان.

هل ما جرى في زيمبابوي انقلاب؟

يقول الجيش الذي تولى مقاليد الأمور في البلاد أن ما قام به ليس انقلابا عسكريا ولا يستهدف الرئيس بل فقط الدائرة المحيطة به، لكن العديد من الإجراءات التي قام بها الجيش تدل على أن ما قام به هو انقلاب. فالرئيس روبرت موغابي قيد الاقامة القسرية في المنزل وتم الاستيلاء على المرافق الحكومية وتم نشر القوات المسلحة في الشوارع.

هل الانقلابات مفيدة؟

تحدث الانقلابات غالبا عندما تفقد السلطات الحاكمة تأييد قطاع واسع من الشعب أو بسبب بقاء الحاكم في السلطة لمدة طويلة وبالتالي يكون هناك تأييد شعبي للانقلاب.

لا تسفر كل الانقلابات عن تغيير الأوضاع نحو الأفضل بل يمكن أن تؤدي إلى انتشار الفوضى وعدم الاستقرار والسبب أن الناس يفقدون الثقة في الحكم والسلطة التي انتقلت بشكل سريع من فئة إلى أخرى.

الانقلابات غير ديمقراطية ولا تحدث في المجتمعات الديمقراطية الراسخة لأن الشعب يمتلك حق اختيار الجهة التي تحكم بينما الانقلابات هي عبارة عن استيلاء على السلطة والحكم بالقوة.

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