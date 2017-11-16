ماكرون يدعو الحريري وأسرته لزيارة فرنسا ويؤكد أنه لا يعرض منفى سياسي on November 16, 2017

Getty Imagesأكد الرئيس الفرنسي دعوة الحريري وعائلته لزيارة فرنسا مشدداً انه لا يعرض منفى سياسي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الدين الحريري وعائلته لزيارته، إلا أنه شدد أنه ليس عرضاً للجوء إلى فرنسا.

وتأتي هذه الدعوة بعد اتهام الرئيس اللبناني ميشال عون للسعودية بأنها “تحتجز” الحريري بعد إعلان استقالته المفاجئة من الرياض.

وقال مسؤولون فرنسيون إن “هذه الدعوة تأتي بعد محادثة أجراها ماكرون مع الحريري وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر الهاتف”.

وقال ماكرون “نأمل أن يحل الوضع في لبنان بطريقة سلمية”، مضيفاً أنه ” سيتم اتخاذ خيارات سياسية وفقاً لمؤسسات الدولة”.

وأردف ” نحتاج إلى لبنان القوي الذي يتمتع بسيادة كاملة على أراضيه، كما نحتاج إلى قادة يتمتعون بحرية إتخاذ اختياراتهم”، موضحاً أن دعوة الحريري هي بادرة صداقة واستعداد واضح لفرنسا للمساهمة في عودة الهدوء والاستقرار في لبنان”.

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ومن المتوقع وصول الحريري وعائلته إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة، بحسب تصريحات مصدر في الرئاسة الفرنسية لوكالة فرانس برس.

وتعالت الضغوط الدولية المطالبة بدعوة الحريري للعودة إلى لبنان بعد مكوثه لمدة طويلة في السعودية منذ إعلان استقالته المفاجئة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني من الرياض، دافعاً البلاد للدخول في أزمة جديدة.

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“لا تبرير”

ونشر الرئيس اللبناني ميشال عون تغريده على تويتر مفادها أن “لا شيء يبرر عدم عودة الرئيس سعد الحريري بعد مضي نحو 12 يوماً، لذا فنحن نعتبره محتجزاً وموقوفاً وذلك يخالف اتفاقية فينيا وشرعة حقوق الإنسان”.

وأضاف ” لن نقبل بأن يبقى الحريري رهينة”، مشيراً إلى أننا لا نعلم أسباب احتجازه.

وبعد بيان عون ، غرد الحريري على “تويتر” وكتب “أوكد وأكرر بأنني بخير وبألف خير وأنا سأعود إن شاء الله إلى لبنان الحبيب كما وعدتكم، وسترون ذلك”.

ورحب عون بإعلان الحريري نيته العودة “قريباً” إلى بيروت، مؤكداً أنه ينتظره للاطلاع منه على ظروف قرار استقالته وأسبابها.

ولم يقبل عون حتى الآن الاستقالة، مشيرا إلى أنه ينتظر عودة الحريري إلى لبنان لـ”يبني على الشيء مقتضاه”، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وكان خصوم الحريري في لبنان، وعلى رأسهم حزب الله، اعتبروا أن استقالته “قرار سعودي أملي عليه” من جانب السعودية.

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