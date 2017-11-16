سعد الحريري “يتوجه إلى فرنسا خلال 48 ساعة” on November 16, 2017

سعد الحريري “يتوجه إلى فرنسا خلال 48 ساعة”

AFPيزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السعودية حاليا، حيث يحضر مؤتمرا دوليا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري قبل دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لزيارة فرنسا.

ويزور وزير الخارجية الفرنسي السعودية حاليا، حيث يوجد سعد الحريري هناك منذ إعلانه المفاجئ استقالته من منصبه قبل 12 يوما.

وتعمل فرنسا، التي كانت لبنان إحدى مستعمراتها في السابق، على حل الأزمة التي ترتبت على استقالة الحريري.

وقال مسؤولون فرنسيون إنهم يتوقعون قدوم الحريري إلى باريس، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من الحريري أن الأخير”سيغادر السعودية إلى فرنسا، في غضون 48 ساعة، وذلك قبل أن يعود إلى لبنان لتقديم استقالته بشكل رسمي”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد اتهم السعودية الأربعاء باحتجاز الحريري وعائلته، لكن الحريري أعلن بعد ذلك أنه بخير، وأنه سيعود إلى لبنان.

وأعلن الحريري استقالته في خطاب تلفزيوني من الرياض، في الرابع من الشهر الحالي، ولم يعد إلى لبنان منذ ذلك الحين، لكنه قال الأربعاء إنه سيعود قريبا جدا.

وأعلن الرئيس الفرنسي الأربعاء أنه وجه دعوة إلى الحريري وأسرته للقدوم إلى فرنسا، بعد محادثات هاتفية أجراها مع الحريري وولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وقال ماكرون، في تصريحات أدلى بها في ألمانيا، إن الدعوة لعدة أيام وليس لعرض لجوء سياسي للحريري.

وأضاف المصدر المقرب من الحريري أنه من المتوقع أن يزور الحريري فرنسا برفقة عائلته.

Reutersأثارت استقالة الحريري استياء في الشارع اللبناني

وقال الرئيس عون إنه لن يقبل استقالة الحريري، قبل أن يعود الأخير إلى لبنان ويقدمها رسميا، ويشرح أسبابها.

وسافر الحريري إلى الرياض في الثالث من الشهر الجاري، قبل أن يعلن استقالته بشكل مفاجئ في اليوم التالي، وبقي هناك منذ ذلك الحين.

وقال مسؤولون رسميون وسياسيون لبنانيون مقربون من الحريري لوكالة رويترز إن الأخير أجبر على الاستقالة.

وينفى الحريري والسلطات السعودية أن الأول محتجز في السعودية، أو أنه أجبر على الاستقالة.

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