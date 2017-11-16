توقعات ببيع لوحة للمسيح بأكثر من 150 مليون دولار on November 16, 2017

يتوقع بيع لوحة للفنان ليوناردو دافنشي في مزاد علني في نيويورك بأكثر من 150 مليون دولار أمريكي.

وتحمل اللوحة اسم “سالفاتور مندي” أي منقذ العالم.

ويُعتقد أن يكون هذا المزاد الأعلى للمعلم الكبير ليوناردو دافنشي الذي يعد من أهم الفنانين في أوروبا قبل القرن التاسع عشر.

وتوفي ليوناردو دافنشي في عام 1519 ولم يعثر إلا على 20 لوحة من رسوماته.

ويُعتقد أن هذه هي اللوحة الوحيدة لدافنشي التي امتلكها شخص وليس متحف أو مركز فني، ويرى الخبراء أنها رسمت بعد عام 1505.

ورسم دافنشي هذه اللوحة للمسيح وهو رافعاً يده فيما لوحة ثانية للمسيح وهو يحمل كأساً.

وكانت لوحة “سالفاتور مندي” بيعت للمرة الأولى في مزاد علني في لندن مقابل 60 دولاراً أمريكاً، قبل أن يتم تحديدها كأحد أعمال دافنشي.

وقال مراسل بي بي سي للشؤون الفنية، فنسنت داود، إن “نسب هذا العمل الفني لليوناردو لا يؤيده الكثير من الخبراء”.

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ووصف أحد النقاد سطح اللوحة بأنه “خامل وملمع وخافت ومطلي عدة مرات بحيث تبدو اللوحة بأنها قديمة وجديدة في آن واحد”.

وقالت جني سالتز إن ” أي شخص يهوى شراء اللوحات الفنية ويسعى لاقتنائها ليعلقها في شقته أو ليخزنها مع باقي اللوحات التي يجمعها، فهو بلا شك يستحق الحصول عليها”.

ويؤكد دار “كريستز” الشهير للمزادات إن ” اللوحة أصلية وتعد من أهم الاكتشافات الفنية في القرن العشرين”.

واشترى لوحة “سالفاتور مندي “روسي محب لاقتناء اللوحات الفنية بنحو 98 مليون دولار أمريكي من خلال شخص باعه اياها، ولم ييحصل عليها من خلال مشاركته في أي مزاد علني.

ومن المقرر أن يبدأ المزاد العلني لبيع هذه اللوحة في “كريستيز” بـ 100 مليون دولار أمريكي، على أمل أن تجني اللوحة أكثر من ذلك بكثير لأنها تعرض كلوحة فنية معاصرة.

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