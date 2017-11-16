اللاعبون الرئيسيون في أزمة زيمبابوي on November 16, 2017

AFP/REUTERS/EPAموغابي (أقصى يسار الصورة) دخل مؤخرا في صراع مع نائبه السابق إيمرسون منانغاغوا وقائد القوات المسلحة الجنرال كونستانتينو شيوينغا (أقصى اليمين)

أعلن الجيش في زيمبابوي سيطرته على السلطة، وقال إن الهدف من ذلك أن تبقى بعيدا عن “المجرمين” الموجودين حول الرئيس روبرت موغابي.

واندلعت هذه الأزمة بعد مرور قرابة أسبوع على إقالة موغابي لنائبه، إيمرسون منانغاغوا، وهو ما فسره البعض على أنها خطوة تصب في صالح زوجة الرئيس، غريس، التي يعتقد أن كانت ترغب في خلافة زوجها.

بي بي سي تلقي فيما يلي الضوء على أبرز اللاعبين في الأزمة السياسية الحالية في زيمبابوي:

قائد الجيش في زيمبابوي يلوح بالتدخل لـ”حماية مكتسبات الثورة”

سكان زيمبابوي ينتظرون أنباء عن مستقبل موغابي

روبرت موغابي

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كان موغابي بطلا ثوريا، وقضى سنوات عديدة في السجن قبل استقلال بلاده. وصعد إلى سدة الحكم عبر الانتخابات بعد إعلان استقلال زيمبابوي عام 1980.

ولهذا السبب، يرفض الكثير من الزعماء الأفارقة انتقاده، وذلك على عكس عدد كبير من مواطنيه الذين عاينوا حكمه بأنفسهم.

وكان من بين أشهر ملامح حكم موغابي برنامج الإصلاح الزراعي عام 1990 الذي ارتكز على الاستيلاء على مزارع البيض لإعادة توزيعها على الفقراء السود.

لكن بعد عقود من الحكم السلطوي، تعاني بلاده من اضطرابات سياسية واقتصادية، وتشيع مزاعم الفساد الحكومي في البلاد. ولا يحظى موغابي بتقدير كبير على المستوى الدولي.

ويرفض الرئيس البالغ 93 عاما التخلي عن الحكم. ومع تدهور صحته تدهورت، بدأ يظهر صراع بشأن خلافته.

ويتصارع الحرس القديم الذي برز إبّان حقبة الاستقلال، ويمثله نائب الرئيس المقال، كونستانتينو شيوينغا، في مقابل معسكر آخر أصغر سنا تمثله زوجة موغابي.

غريس موغابي

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صعد نجم غريس موغابي، زوجة روبرت موغابي الثانية التي تصغره بأربعين عاما، سريعا، إذ أصبحت من أكثر النساء نفوذا في زيمبابوي بعدما كانت موظفة إدارية في قصر الرئاسة.

والتقى الاثنان وأنجبا أول طفلين لهما، عندما كانت زوجة موغابي الأولى، سالي، تعاني من السرطان، لكنهما لم يتزوجا إلا بعد وفاتها.

وبسبب الحديث عن شهيتها للتسوق، أطلق عليها “غوتشي غريس”.

وبينما يتحدث مؤيدوها عن أعمالها الخيرية والإنسانية، ويطلقون عليها اسم “دكتور أماي”، وتعني “الأم”، يتهمها معارضون بشن حملات لا هوادة فيها من أجل الاستيلاء على الثروة والسلطة.

وباعتبارها شخصية سياسية قريبة من موغابي، تعرضت غريس لنفس عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تعرض لها زوجها، من بينها حظر السفر وتجميد الأصول.

وتشتهر غريس بلسان حاد، إذ وصفت منافسها نائب الرئيس، إيمرسون منانغاغوا، الأسبوع الماضي بأنه “ثعبان” يجب “أن يضرب على رأسه”. وفي اليوم التالي، أقاله موغابي.

إيمرسون منانغاغوا

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قبل صعود نجم غريس، كان يُنظر إلى منانغاغوا لسنوات عديدة على أنه من سيخلف موغابي في سدة الحكم.

وفي أعقاب تلقيه تدريبات عسكرية في مصر والصين، ساعد منانغاغوا مباشرة في معارك “التحرير” قبيل الاستقلال عام 1980. وقضى وقتا في السجن، حيث يُزعم أنه تعرضه للتعذيب. ويتولى مناصب حكومية منذ الاستقلال.

وقتل الآلاف في صراع وحشي في أعقاب الاستقلال، وهو الصراع الذي لعب فيه منانغاغوا دورا رئيسيا عندما كان وزيرا للأمن القومي، لكنه ينفي تماما ضلوعه في أي سفك للدماء.

ويشتهر منانغاغوا في زيمباوي باسم “نغوينا”، وتعني التمساح، بسبب دهائه السياسي.

وكوزير سابق للدفاع والأمن القومي، كان منانغاغوا حلقة وصل رئيسية بين الحزب الحاكم والمؤسسة العسكرية ووكالات الاستخبارات في زيمبابوى. وهو أيضا رئيس قيادة العمليات المشتركة المكلفة بحفظ الأمن في البلاد.

كونستانتينو شيوينغا

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يقود كونستانتينو شيوينغا، 61 عاما، الجيش الوطني في زيمبابوي منذ عام 1994، وهو حليف مقرب من منانغاغوا.

ويعد شيوينغا ابن الصراعات من أجل الاستقلال، حيث تلقى تدريبات عسكرية مكثفة مع جيش التحرير الأفريقي الزيمبابوي في موزمبيق، وبعد ذلك ترقى في صفوفه.

وفي عام 2002، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ونيوزيلاندا عقوبات على شيوينغا و18 من المقربين من موغابي. وشملت العقوبات حظر السفر وتجميد أصول أجنبية، وهي العقوبات التي مددت مرارا. وفي عام 2003، أصبح قائدا عاما للقوات المسلحة المشتركة.

وصدم شيوينغا المواطنين في زيمبابوي، عندما أصدر تحذيرا مفتوحا ضد المسؤولين عن حملات “التطهير” داخل الحزب الحاكم، محذرا من أن الجيش قد يتدخل.

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