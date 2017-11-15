قلادة ألماس تُباع بـ 33.5 مليون دولار on November 15, 2017

قالت دار “كريستيز” للمزادات العالمية إن قلادة من الألماس وزنها 163 قيراطاً – تعد الأكبر من نوعها التي تُعرض في مزاد علني – بيعت مقابل 33.5 مليون دولار أمريكي.

وكانت هذه الألماسة الصافية اقتطعت من ألماسة تزن 404 قيراطاً اسُتخرجت من منجم في أنغولا.

والقلادة مصنوعة من الذهب الأبيض والألماس والزمرد.

وصمم القلادة صانع المجوهرات السويسري دي غريسوغونو، واستغرق تصميمها 1700 ساعة، بحسب دار “كريستيز”.

وعرضت القلادة للبيع في مزاد علني في فندق فور سيزونز في جنيف بعد عرضها في هونغ كونغ ولندن ودبي ونيويورك.

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ويطلق على القلادة اسم “إبداع دي غريسوغونو”، وبيعت بنحو 33.5 مليون دولار أمريكي متجاوزة التوقعات السابقة التي قُدرت بنحو 30 مليون دولار أمريكي.

وقالت دار “كريستيز” إن المشتري طلب عدم الكشف عن هويته.

وكانت هذه الألماسة النادرة بيعت في مزاد علني سابق وكانت من ضمن مجوهرات التاج الملكي الفرنسي في عام 1887 ، أي بعد 17 عاماً من انهيار الأمبراطورية الثانية في فرنسا وبعد لجوء نابليون الثالث وزوجته يوجيني إلى انجلترا، وتركا مجوهراتهما ورائها.

ويوم الاثنين، بيعت ألماسة معروفة باسم “النجمة الزهرية” برقم قياسي ببلغ نحو 83 مليون دولار في مزاد علني في مدينة جنيف السويسرية.

وكان دار “كريستيز”باعت في مزاد علني في مايو/أيار 2016 ألماسة زرقاء بمبلغ يقدر بـ 50.6 مليون دولار أمريكي.

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