روبرت موجابي: الحاكم الوحيد لزيمبابوي منذ الاستقلال on November 15, 2017

روبرت موجابي: الحاكم الوحيد لزيمبابوي منذ الاستقلال

AFPراجت اشاعات أن موجابي كان ينوي ترك السلطة لزوجته

منذ إعادة انتخاب رئيس زيمبابوي روبرت موجابي البالغ من العمر 93 عاما للمرة السابعة كانت هناك مخاوف من امكانية الإطاحة به من قبل الدائرة المقربة منه وهو ما تحقق اليوم مع فرض الجيش السيطرة على العاصمة والقصر الرئاسي.

درس موجابي المولود عام 1924 من اسرة فقيرة، الجامعة وعمل مدرسا في بداية حياته، وتعرض للسجن لمدة 10 سنوات خلال الفترة ما بين 1964 و1974 بسبب نشاطه المناهض لنظام الحكم العنصري أنذاك.

وبعد الافراج عنه فر إلى دولة موزامبيق المجاورة وتولى قيادة حزب زانو الذي قاد حرب عصابات ضد حكومة ايان سميث العنصرية في روديسيا الجنوبية ( زيمبابوي حاليا).

شغل موجابي منصب رئيس الوزراء بعد فوز حزب زانو في الانتخابات التي جرت عام 1980 حتى 1987 وتولى عقبها منصب الرئاسة دون منازع حتى الان.

وأعلن موجابي عن نيته الترشح في الانتخابات المقبلة رغم تراجع صحته.

“الله وحده”

وأعلن موجابي قبيل الانتخابات التي جرت 2008 “إن من يخسر الانتخابات ويرفضه الشعب عليه أن يترك العمل السياسي”، لكن بعد أن حل في المرتبة الثانية بعد زعيم المعارضة مورجان تسفانجراي أقسم اليمن: “إن الله وحده يمكنه أن يزيحه عن السلطة”.

وبعدها شهدت البلاد موجة عنف موجهة ضد المعارضة، ما أجبر زعيم المعارضة على الانسحاب من الجولة الثانية من الانتخابات للحفاظ على حياة أنصاره. ورغم أن موجابي اضطر لقبول تسفانجراي نائبا له لمدة أربع سنوات لكنه ظل الحاكم الفعلي دون منازع.

ومن بين انجازات زيمبابوي والتي يعود الفضل فيها لموجابي أن بلاده هي الافضل من حيث التعليم في القارة الافريقية برمتها رغم مواردها المحدود إذ لا تتجاوز نسبة الأمية 10 بالمائة.

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